Corinthians x Trindade, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians começa mais uma edição do torneio neste sábado. A equipe comandada por William Batista está no Grupo 8. O Timãozinho encara o Trindade, de Goiás, às 14h45, em Jaú, pela primeira rodada da Copinha.

A Voz do Esporte não descansa e começa cedo o trabalho, às 14h. Fellipo Souza está confirmado na narração. Adélio Guimarães veste a camisa 10 dos comentários. A reportagem, por sua vez, fica sob a responsabilidade de David Silva.