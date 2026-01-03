Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Trindade, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Atual vice-campeão, Timão encara equipe goiana pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians começa mais uma edição do torneio neste sábado. A equipe comandada por William Batista está no Grupo 8. O Timãozinho encara o Trindade, de Goiás, às 14h45, em Jaú, pela primeira rodada da Copinha.

A Voz do Esporte não descansa e começa cedo o trabalho, às 14h. Fellipo Souza está confirmado na narração. Adélio Guimarães veste a camisa 10 dos comentários. A reportagem, por sua vez, fica sob a responsabilidade de David Silva.

