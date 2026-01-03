Corinthians se despede de Ángel Romero

Paraguaio deixa o clube como estrangeiro com mais partidas e gols na história do Timão; veja a postagem do adeus

O contrato do jogador findou na última quarta-feira (31/12), com o Corinthians optando pela não renovação. Dessa forma, o jogador de 33 anos fica livre no mercado, podendo assinar de graça com qualquer clube.

Chegou ao fim a passagem de Ángel Romero no Corinthians. Neste sábado (3/1), o time paulista se despediu via redes sociais do paraguaio, que é considerado ídolo. Romero, afinal, é o estrangeiro com mais jogos e gols na História do Timão.

A história de Romero no Timão começou cedo; em 2014. À época com 22 anos, o jogador chegou como promessa do Cerro Porteño (PAR), clube que o revelou. Ele demorou a engrenar, é verdade. Afinal, marcou apenas cinco gols em seus dois primeiros anos (43 partidas) na primeira passagem pela Neo Química Arena.

Depois, porém, pegou no tranco, marcando 13 gols em 2016. Foram mais 17 tentos até 2018, quando saiu para jogar no San Lorenzo (ARG). Passou dois anos lá e foi defender o Cruz Azul (MEX). Assim, retornou ao Corinthians em 2023, marcando mais 27 gols.

Ao todo, conquistou duas vezes o Brasileirão (2015 e 2017), uma vez a Copa do Brasil (2025) e três vezes o Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025). Se despede, então, com 377 partidas, 67 gols e seis títulos nas costas. Além disso, é o segundo maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 43 gols, atrás apenas de Yuri Alberto (49).