Corinthians quita primeira parcela de dívida com Matías Rojas

Timão utilizou parte da premiação pela Copa do Brasil para pagar metade do valor que deve ao meia paraguaio / Crédito: Jogada 10

O Corinthians aproveitou os primeiros dias do ano para quitar parte de uma dívida com o meia Matías Rojas. Nesta semana, o Timão depositou R$ 20,5 milhões na conta do jogador paraguaio. O valor é a primeira de duas parcelas que o clube se comprometeu a pagar com o atleta, que deixou o Alvinegro no começo de 2024. Para conseguir efetuar o pagamento, o Timão utilizou parte da premiação recebida pelo título da Copa do Brasil. Nos próximos dias, a diretoria alvinegra pretende fazer o próximo depósito de R$ 20,7 milhões para quitar de vez a dívida com o paraguaio.