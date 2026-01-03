Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians quita primeira parcela de dívida com Matías Rojas

Timão utilizou parte da premiação pela Copa do Brasil para pagar metade do valor que deve ao meia paraguaio
O Corinthians aproveitou os primeiros dias do ano para quitar parte de uma dívida com o meia Matías Rojas. Nesta semana, o Timão depositou R$ 20,5 milhões na conta do jogador paraguaio. O valor é a primeira de duas parcelas que o clube se comprometeu a pagar com o atleta, que deixou o Alvinegro no começo de 2024.

Para conseguir efetuar o pagamento, o Timão utilizou parte da premiação recebida pelo título da Copa do Brasil. Nos próximos dias, a diretoria alvinegra pretende fazer o próximo depósito de R$ 20,7 milhões para quitar de vez a dívida com o paraguaio.

Rojas deixou o clube em fevereiro de 2024, em uma rescisão unilateral do contrato. O jogador tinha vínculo com o clube até junho de 2027. O paraguaio alegou que não havia recebido os direitos de imagens. No ano seguinte, a gestão de Augusto Melo firmou um acordo para pagar a dívida em R$ 8 milhões. Ao renegociar o valor, a diretoria alvienegra se comprometeu a quitar a quantia até o final do contrato, que é de R$ 41,2 milhões.

Com isso, o Corinthians evita a possibilidade de sofrer um novo transfer ban. O próximo passo é resolver a pendência com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O Alvinegro deve R$ 30 milhões ao clube mexicano. Por conta disso, a Fifa aplicou a punição ao clube, que está impedido de registrar novos jogadores.

Tags

Corinthians

