Confira o resumo do primeiro dia da Kings League Nations

Abertura da Copa do Mundo da Kings já entrega goleadas, zebras e uma derrota inesperada da Seleção Brasileira

O pontapé inicial ficou por conta do confronto entre Itália e França. Em quadra, os italianos dominaram completamente a partida e construíram uma goleada contundente por 8 a 0. Aliás, o grande nome do jogo foi Matteo Perrotti, responsável por quatro gols e pela atuação mais impactante do dia.

A Kings League Nations começou neste sábado (03/1) com uma jornada intensa na Trident Arena, em Guarulhos, reunindo dez seleções e cinco partidas pela rodada inaugural da competição. Logo no primeiro dia, o torneio mostrou sua proposta de entretenimento e imprevisibilidade, com goleadas expressivas, vitórias dramáticas e uma derrota inesperada da Seleção Brasileira.

Na sequência, Arábia Saudita e México protagonizaram um duelo equilibrado e emocionante. Contudo, a seleção saudita levou a melhor por 4 a 3, decidindo a partida nos minutos finais com gol de Nawaf Aroan, que garantiu os primeiros pontos da equipe no Grupo E.

Outro confronto bastante aguardado foi entre Chile e Holanda. Após empate em 3 a 3 no tempo normal, a vaga foi definida nos pênaltis, com vitória chilena por 3 a 1 nas cobranças. O duelo ficou marcado pelo equilíbrio e pela decisão apenas nos detalhes.

Pelo Grupo B, os Estados Unidos confirmaram o favoritismo diante do Japão e venceram por 5 a 2. Aliás,Roc Bancells foi o destaque da partida ao marcar três gols e conduzir a equipe norte-americana a um início sólido na competição.

Por fim, a Seleção Brasileira acabou surpreendida pela Espanha. Mesmo com Kelvin Oliveira balançando as redes três vezes, o Brasil foi superado por 7 a 3, em uma atuação coletiva superior dos espanhóis, que largaram com autoridade no Grupo D.