Com Kaio Jorge distante, Flamengo mapeia mercado em busca de novos nomes

Com Kaio Jorge distante, Flamengo mapeia mercado em busca de novos nomesRubro-Negro tem proposta recusada e começa a mapear mercado. No entanto, ainda não dá negociação pelo jogador como encerrada
O Flamengo tenta de qualquer forma contratar o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. No entanto, a alta pedida da Raposa pelo atacante já faz a diretoria rubro-negra a mirar outras opções no mercado. O clube carioca entende que já atingiu um valor muito alto e não pretende aumentar a oferta, mas ao mesmo tempo não dá a negociação como encerrada. A informação é do “ge”.
O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo, que ofereceu 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) e o atacante Cebolinha (avaliado em oito milhões de euros), além de 10% da diferença em uma futura venda. O clube celeste, entretanto, não quer ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões, na cotação atual).
O investimento feito pelo Cruzeiro para repatriar Kaio Jorge foi bem menor. O atacante custou aos cofres da Raposa cerca de R$ 40 milhões, pagos à Juventus, da Itália. A valorização meteórica do atleta justifica a blindagem feita pelo clube mineiro. Enquanto os clubes duelam nos gabinetes, o jogador aproveita suas férias e ainda não se manifestou sobre o interesse, deixando as tratativas a cargo de seu agente.
Com isso, o Flamengo deve começar a explorar outros alvos. Um deles era Taty Castellanos, que está encaminhado com o West Ham, da Inglaterra. O clube, entretanto, tem mais nomes mapeados e seguirá analisando as possibilidades no mercado.
O Flamengo, aliás, deseja um atacante com estilo diferente ao de Pedro. A diretoria procura resolver essa questão o mais rápido possível para o técnico Filipe Luís, que já tem partidas importantes logo no início da temporada.