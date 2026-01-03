Chile bate Holanda nos shootouts e vence em sua estreia na Kings League Nations

Chile bate Holanda nos shootouts e vence em sua estreia na Kings League NationsGoleiro chileno brilha na reta final e ajuda equipe a somar sua primeira vitória na competição, em jogo de muitas falhas
Em um jogo muito truncado, disputado e marcado por muitas falhas, o Chile conseguiu prevalecer no final e venceu a Holanda, neste sábado (03/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. O jogo terminou 3 a 3, mas os chilenos levaram a melhor nos shootouts, onde brilhou a estrela do goleiro Matias Herrera, que defendeu três cobranças.
Falhas marcam primeiro tempo entre Chile e Holanda
Ainda no começo do escalonado, o Chile abriu o placar com gol de goleiro. Após pressão holandesa, o arqueiro Matias Herrera repôs a bola rápido e marcou de sua própria área, fazendo 1 a 0. Atrás do placar, a Holanda se lançou para o ataque e conseguiu o empate em um bate rebate na área. Ikeshita girou rápido e acertou o canto para fazer 1 a 1. Os chilenos tiveram a chance de passar novamente no placar com o pênalti do presidente, mas o influenciador Shelao acabou parando no goleiro adversário. Contudo, o arqueiro falharia bizarramente poucos minutos depois. Luna arriscou de longe e o paredão tomou um grande frango, colocando os sul-americanos novamente em vantagem.
Empate teimoso na Kings League
No começo do segundo tempo, a Holanda acionou seu pênalti do presidente, convertido pelo influenciador Chatmo. Com o resultado em igualdade, o Chile decidiu acionar sua carta secreta para passar novamente na frente. Assim, os chilenos ganharam um pênalti, convertido por Nacho Herrera. Na reta final do jogo, os holandeses conseguiram marcar e deixar tudo igual novamente no placar. Assim, o embate foi para os shootouts.
Chile vence na estreia da Kings League Nations
Nos shootouts, brilhou a estrela do goleiro Matias Herrera que defendeu três cobranças e deu a vitória para o Chile nesta primeira rodada da Kings League Nations.
