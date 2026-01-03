Celtic x Rangers: Onde assistir, escalações e arbitragem

Mais uma edição do duelo da maior rivalidade do mundo, pela rodada 23 do Escocês. Os gigantes precisam vencer, ou o líder Hearts vai disparar / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, 3/1, mais uma vez rolará o clássico que é considerado de maior rivalidade do mundo, Celtic x Rangers. O duelo vale pela 21ª rodada da competição e é de extrema importância para ambos os times. O Celtic é o atual tetracampeão e quer o penta, para, enfim, ultrapassar em títulos o Rangers (ambos têm 55 títulos). Mas, os dois gigantes, curiosamente, não estão na liderança. Afinal, enquanto o Celtic tem 38 pontos e o Rangers 35, quem lidera é o Hearts. Para se ter ideia, o atual primeiro colocado soma apenas quatro títulos e desde 1959/60 não conquista a liga, que raramente vê um vencedor que não seja Celtic ou Rangers. Aliás, no turno, o Hearts venceu ambos por 2 a 1.

Os times se enfrentaram no turno, na casa do Rangers, e deu empate em 0 a 0. Vale ressaltar que este é considerado o jogo de maior rivalidade não só pelo lado esportivo, mas também pelo lado religioso. O Celtic é o time cristão da Escócia e o Rangers, o protestante, sendo que há equilíbrio entre essas duas religiões no país.Este, que será o clássico de número 449 entre as equipes, tem um dado extra: ambas venceram 171 jogos e empataram 106 vezes. Ou seja, quem vencer fará o outro se tornar, pelo menos momentaneamente, um velho freguês. Onde assistir O canal GOAT transmite a partir das 9h30 (de Brasília). Como chega o Celtic O Celtic segue em momento turbulento. Despediu o treinador Martin O’Neill e o substituto Wilfried Nancy segue questionado, isso após pouco mais de um mês no comando. Além disso, terá praticamente um time entre lesionados e fora por causa das Copas das Nações da África. Os machucados são: Alistair Johnston, Osmand, Carter-Vickers, Jota, Iheanacho e Saracchi. Os que estão na competição africana são Tounekti e Balikwisha.

Todos também estavam fora no jogo da rodada passada, contra o Livingstone, quando ganhou por 4 a 2. Assim, é provável que Nancy volte a repetir a equipe, com destaque para Nygren, autor de dois gols no último jogo. Como chega o Rangers O time também não tem força máxima, mas o número de lesionados é bem menor. Antman, Bajrami e Derek Cornelius são as ausências por lesão. Já Djiga está com a seleção de seu país na competição africana. A novidade é que o atacante Moore se recuperou e vai comandar o ataque da equipe, que na rodada passada venceu o Hibernian por 1 a 0.