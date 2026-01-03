Brasil é superado pela Espanha em sua na estreia na Kings League Nations

O início da partida foi animador para os donos da casa. Logo no primeiro minuto do escalonado, Kelvin Oliveira aproveitou uma boa construção iniciada pelo goleiro Esaú, passou por dois marcadores espanhóis e abriu o placar. Com a entrada dos sete jogadores em quadra, a Espanha acionou sua carta secreta de jogador estrela, escolhendo Gerard Nolla, que passou a ter seus gols contabilizados em valor dobrado.

A Seleção Brasileira começou com revés a defesa do título da Copa do Mundo da Kings League. Na noite deste sábado (03/1), o Brasil foi derrotado pela Espanha por 7 a 3, na Trident Arena, em duelo válido pela primeira rodada da competição. Kelvin Oliveira, o K9, foi o grande destaque brasileiro ao marcar os três gols da equipe

A equipe europeia cresceu na partida e teve um pênalti aos dez minutos, cobrado por Nolla, mas defendido por Victão. Pouco depois, no entanto, a Espanha voltou a ter outra penalidade máxima. Desta vez, o camisa 30 converteu e virou o confronto. O primeiro tempo terminou com vantagem espanhola por 2 a 1.

Espanha vence o Brasil na Kings League Nations

A etapa final começou com um cenário desfavorável ao Brasil. O dado definiu que os três primeiros minutos seriam disputados em formato reduzido, com apenas dois jogadores de cada lado. Nesse período, a Espanha foi extremamente eficiente e marcou três gols, dois com Nick Santos e um novamente com Nolla. O Brasil conseguiu diminuir com Kelvin Oliveira, mas viu o placar se ampliar para 5 a 2.

Aos seis minutos do segundo tempo, a Seleção Brasileira teve um pênalti a seu favor, convertido por K9, que completou seu hat-trick na partida. Na sequência, Gaules cobrou o pênalti do presidente, mas acabou isolando a finalização. O Brasil ainda utilizou a carta surpresa, atuando com um jogador a mais por três minutos, porém não conseguiu transformar a vantagem numérica em gols.

Na metade da etapa final, a Espanha acionou o pênalti do presidente, e DjMaRiiO foi preciso na cobrança, fazendo 6 a 3. O Brasil tentou pressionar em busca de uma reação, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Já nos minutos finais, em um confronto no formato 4×4, Dani Linares marcou seu primeiro gol no jogo e decretou o placar final: 7 a 3 para os espanhóis.