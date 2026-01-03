Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Águia, pela Copa São Paulo: onde assistir

Otimista pelos resultados na base em 2025, Glorioso estreia na Copinha, em Taubaté
Agora é para valer. Afinal, o Botafogo estreia nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (4), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, contra o Águia de Marabá. O duelo é válido pelo Grupo 22, que também conta com o anfitrião Taubaté e o Estrela de Março.

Onde assistir

A Record e o Xsports, na TV aberta, acompanham a peleja.

Quem está à disposição no Botafogo

Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan;

Zagueiros: França, Danillo, Justino e Branco;

Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu;

Meio-campistas: Marquinhos, Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;

Atacantes: Izaque, Valle, Kadir, Toledo, Fortunato e Matheusinho

O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” do técnico Rodrigo Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram, portanto, no Rio de Janeiro.

Como chegam o Mais Tradicional e o Águia

O Botafogo inicia a Copinha com um certo otimismo depois de bons resultados na base em 2025. O Glorioso levou a Dallas Cup (sub-19), a Copa Rio, de forma invicta, e o Carioca – as duas últimas no sub-20. O Mais Tradicional vai atrás, assim, do primeiro título do torneio nacional.

Para se preparar bem, a equipe trabalha duro, no interior de São Paulo, desde a última sexta-feira (2).

Já o Águia, debutante na Copa São Paulo, passou perrengue ao viajar, por terra, mais de 2.400 quilômetros. A equipe saiu de Marabá no dia 30 de dezembro e passou por uma epopeia até chegar a Taubaté.

Prélios de domingo na Copinha

Grupo 15

14h – Ferroviária x Quixadá

16h15 – Cuiabá x America

Grupo 16

17h15 – São-Carlense x União Cacoalense

19h30 – Santos x Real Brasília

Grupo 17

13h – Cosmopolitano x São Luís-MA

15h15 – Figueirense x Bragantino

Grupo 18:

13h – Comercial de Tietê x Canaã-DF

15h15 – Criciúma x XV de Piracicaba

Grupo 19:

08h45 – Real Soccer x Independente-AP

11h – São Paulo x Maruinense

Grupo 20:

13h – Paulínia Universitário x Operário-PR

15h15 – Vila Nova x Portuguesa

Grupo 21:

13h – Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM

15h15 – Juventude x São José-SP

Grupo 22:

08h45 – Taubaté x Estrela de Março

11h – Botafogox Águia de Marabá

Grupo 23:

13h – Fortaleza x Centro Olímpico

15h15 – União Mogi x Confiança-PB

Grupo 24:

13h – IAC x Juventude Samas

15h15 – Náutico x Novorizontino

Grupo 26:

13h – Referência x Ivinhema

15h15 – Real-RS x Ituano

Grupo 29:

19h15 – Audax-SP x QFC

21h30 – Atlético x União Rondonópolis

Grupo 30:

13h – Ibrachina x Ferroviário

15h15 – Bangu x Santo André

Grupo 32:

12h45 – Nacional-SP x CSE

15h – Internacional x Portuguesa Santista

