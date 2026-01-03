Botafogo x Águia, pela Copa São Paulo: onde assistir

Botafogo x Águia, pela Copa São Paulo: onde assistirOtimista pelos resultados na base em 2025, Glorioso estreia na Copinha, em Taubaté
Agora é para valer. Afinal, o Botafogo estreia nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (4), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, contra o Águia de Marabá. O duelo é válido pelo Grupo 22, que também conta com o anfitrião Taubaté e o Estrela de Março.
Onde assistir
A Record e o Xsports, na TV aberta, acompanham a peleja.
Quem está à disposição no Botafogo
Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan;
Zagueiros: França, Danillo, Justino e Branco;
Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu;
Meio-campistas: Marquinhos, Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;
Atacantes: Izaque, Valle, Kadir, Toledo, Fortunato e Matheusinho
O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” do técnico Rodrigo Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram, portanto, no Rio de Janeiro.
Como chegam o Mais Tradicional e o Águia
O Botafogo inicia a Copinha com um certo otimismo depois de bons resultados na base em 2025. O Glorioso levou a Dallas Cup (sub-19), a Copa Rio, de forma invicta, e o Carioca – as duas últimas no sub-20. O Mais Tradicional vai atrás, assim, do primeiro título do torneio nacional.
Para se preparar bem, a equipe trabalha duro, no interior de São Paulo, desde a última sexta-feira (2).
Já o Águia, debutante na Copa São Paulo, passou perrengue ao viajar, por terra, mais de 2.400 quilômetros. A equipe saiu de Marabá no dia 30 de dezembro e passou por uma epopeia até chegar a Taubaté.
Prélios de domingo na Copinha
Grupo 15
14h – Ferroviária x Quixadá
16h15 – Cuiabá x America
Grupo 16
17h15 – São-Carlense x União Cacoalense
19h30 – Santos x Real Brasília
Grupo 17
13h – Cosmopolitano x São Luís-MA
15h15 – Figueirense x Bragantino
Grupo 18:
13h – Comercial de Tietê x Canaã-DF
15h15 – Criciúma x XV de Piracicaba
Grupo 19:
08h45 – Real Soccer x Independente-AP
11h – São Paulo x Maruinense
Grupo 20:
13h – Paulínia Universitário x Operário-PR
15h15 – Vila Nova x Portuguesa
Grupo 21:
13h – Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM
15h15 – Juventude x São José-SP
Grupo 22:
08h45 – Taubaté x Estrela de Março
11h – Botafogox Águia de Marabá
Grupo 23:
13h – Fortaleza x Centro Olímpico
15h15 – União Mogi x Confiança-PB
Grupo 24:
13h – IAC x Juventude Samas
15h15 – Náutico x Novorizontino
Grupo 26:
13h – Referência x Ivinhema
15h15 – Real-RS x Ituano
Grupo 29:
19h15 – Audax-SP x QFC
21h30 – Atlético x União Rondonópolis
Grupo 30:
13h – Ibrachina x Ferroviário
15h15 – Bangu x Santo André
Grupo 32:
12h45 – Nacional-SP x CSE
15h – Internacional x Portuguesa Santista
