Botafogo x Águia, pela Copa São Paulo: onde assistir

Otimista pelos resultados na base em 2025, Glorioso estreia na Copinha, em Taubaté / Crédito: Jogada 10

Agora é para valer. Afinal, o Botafogo estreia nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (4), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, contra o Águia de Marabá. O duelo é válido pelo Grupo 22, que também conta com o anfitrião Taubaté e o Estrela de Março. Onde assistir A Record e o Xsports, na TV aberta, acompanham a peleja.

Quem está à disposição no Botafogo Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan; Zagueiros: França, Danillo, Justino e Branco; Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu; Meio-campistas: Marquinhos, Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;

Atacantes: Izaque, Valle, Kadir, Toledo, Fortunato e Matheusinho O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” do técnico Rodrigo Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram, portanto, no Rio de Janeiro. Como chegam o Mais Tradicional e o Águia O Botafogo inicia a Copinha com um certo otimismo depois de bons resultados na base em 2025. O Glorioso levou a Dallas Cup (sub-19), a Copa Rio, de forma invicta, e o Carioca – as duas últimas no sub-20. O Mais Tradicional vai atrás, assim, do primeiro título do torneio nacional.

Para se preparar bem, a equipe trabalha duro, no interior de São Paulo, desde a última sexta-feira (2). Já o Águia, debutante na Copa São Paulo, passou perrengue ao viajar, por terra, mais de 2.400 quilômetros. A equipe saiu de Marabá no dia 30 de dezembro e passou por uma epopeia até chegar a Taubaté. Prélios de domingo na Copinha Grupo 15

14h – Ferroviária x Quixadá 16h15 – Cuiabá x America Grupo 16