Benfica x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfiquistas jogam em casa. E sabem que um novo tropeço significará ver o líder Porto cada vez mais distante na ponta.

Benfica e Estoril se enfrentam neste sábado, 3/1, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz. O jogo vale pela 17ª rodada do Campeonato Português. O Benfica, se quiser sonhar com o título, precisa vencer. No momento, ocupa o terceiro lugar, mas está bem atrás dos dois primeiros: Porto (46 pontos) e Sporting (42 pontos). Já o Estoril está no meio da tabela, em nono lugar, com 20 pontos, e quer manter essa posição.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmite a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Benfica

Tudo indica que o técnico José Mourinho vai repetir a escalação da rodada passada, o que significa um esquema que dá total liberdade ao atacante Pavlidis, artilheiro do time com 13 gols — dois a menos que Suárez, do Sporting.

Para Mourinho, a ordem é atacar e buscar a vitória:

“O objetivo é ganhar todos os jogos e, quando não se consegue, o resultado é negativo para nós. Relativamente a isso, não muda absolutamente nada. O Estoril é uma boa equipe, já os vi ao vivo, além do trabalho de análise que fazemos. É uma equipe difícil, que joga bem, com um futebol muito interessante.”