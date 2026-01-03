Benfica x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragemBenfiquistas jogam em casa. E sabem que um novo tropeço significará ver o líder Porto cada vez mais distante na ponta.
Benfica e Estoril se enfrentam neste sábado, 3/1, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz. O jogo vale pela 17ª rodada do Campeonato Português. O Benfica, se quiser sonhar com o título, precisa vencer. No momento, ocupa o terceiro lugar, mas está bem atrás dos dois primeiros: Porto (46 pontos) e Sporting (42 pontos). Já o Estoril está no meio da tabela, em nono lugar, com 20 pontos, e quer manter essa posição.
Onde assistir
Os canais ESPN e Disney+ transmite a partir das 15h (de Brasília).
Como chega o Benfica
Tudo indica que o técnico José Mourinho vai repetir a escalação da rodada passada, o que significa um esquema que dá total liberdade ao atacante Pavlidis, artilheiro do time com 13 gols — dois a menos que Suárez, do Sporting.
Para Mourinho, a ordem é atacar e buscar a vitória:
“O objetivo é ganhar todos os jogos e, quando não se consegue, o resultado é negativo para nós. Relativamente a isso, não muda absolutamente nada. O Estoril é uma boa equipe, já os vi ao vivo, além do trabalho de análise que fazemos. É uma equipe difícil, que joga bem, com um futebol muito interessante.”
Sobre o lateral-direito Sydney Cabral, contratado ao Estrela da Amadora, ele está relacionado, mas não como titular:
“Vai estar no banco. Não penso que tenha condições para começar, seja do ponto de vista físico”, disse Mourinho.
Como joga o Estoril
Pelo Estoril, o treinador Cathro contará com seus dois principais jogadores: Begraoui, artilheiro do time com oito gols, e Rafik Guitane, cérebro ofensivo da equipe. Mas Or Israelov, Xeka e Gonçalo Costa. O apoiador Patrick de Paula, emprestado pelo Botafogo, está sendo devolvido, pois não vingou no clube português. Tudo indica que o Remo, que voltou à elite do Brasileirão, pode ser seu próximo destino.
Benfica x Estoril
17ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: 3/1/2026, às15h (de Brasília)
Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
BENFICA: Trubin; Dedic, Tomás Araujo, Otamendi e Dahl; Barrenechea e Richard Rios; Aursnes, Barreiro e Sudakov; Pavlidis. Técnico: José Mourinho
ESTORIL: Estoril: Robles; Pedro Carvalho, Bacher e Boma; Amaral, Holsgrove, Orellana e Carvalho; Guitane, Alejandro Marques e Begraoui. Técnico: Ian Cathro
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Auxiliares: Andreia Sousa e David Soares
VAR: Paulo Barradas