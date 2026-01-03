Atlético-MG x União-MT (Copinha): Onde assistir

O Galo faz a sua estreia no Grupo 30 da competição paulista e espera confirmar o favoritismo diante do rival de Rondonópolis.

Neste domingo (4/1), no estádio José Liberatti, em Osasco, o Galinho enfrenta o União, do Mato Grosso, pela 1ª rodada do Grupo 29, que ainda conta com o Audax. Na preliminar, às 19h (de Brasília), o Audax recebe o QFC. O Atlético busca o tetracampeonato da Copinha.Afinal,venceu a competição em três oportunidades (1975, 1976 e 1983), além de ter sido vice-campeão em 1980.

Onde assistir

Os canais Cazé TV e YouTube Paulistão transmitem a partida a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chegam Atlético Mineiro e União

Embora o Galo dispute a Copinha com um time mesclado, formado por jogadores do sub-17 (campeões do Brasileiro e do Mineiro Sub-17,e do sub-20), a equipe é forte e conta com um atleta que pode ser uma das sensações da competição: o atacante Louback, visto como uma das grandes promessas da base atleticana. Inclusive, nos dois últimos amistosos antes do torneio — vitórias por 2 a 0 e 3 a 2 sobre o Itabirito —, ele marcou em ambas as partidas.

O técnico Leandro Zago, que antes de assumiro Galo era técnico da base do Santos, contará com muitos atletas que participaram das conquistas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Mineiro Sub-17, além de jogadores que se destacaram na campanha da Copa do Brasil Sub-20, quando o time chegou às semifinais.

O União, antes de embarcar para São Paulo, realizou um amistoso contra a equipe principal do clube, que disputará o Campeonato Estadual a partir do dia 10. O comportamento do time agradou ao técnico Gilberto Oliveira Carneiro, o Giba. Assim, ele acredita que o comprometimento demonstrado pelos atletas pode fazer a equipe surpreender na competição.