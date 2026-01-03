Arsenal vira sobre o Bournemouth e abre distância na liderança da Premier

Arsenal vira sobre o Bournemouth e abre distância na liderança da PremierGunners largam em 2026 com o pé direito, vencendo por 3 a 2 fora de casa; Gabriel Magalhães falha, mas marca na vitória
O Arsenal começou 2026 com o pé direito. Jogando no Vitality Stadium, os Gunners viraram para cima do Bournemouth, neste sábado (3/1), pela 20ª rodada da Premier League, vencendo por 3 a 2 e ampliando a vantagem na liderança. Gabriel Magalhães foi um dos nomes do jogo, falhando no gol inaugural do prélio, mas logo se redimindo ao empatar a partida. Declan Rice, com estilo, virou na etapa final, com dois gols. Ainda houve tempo para Kroupi descontar.
Agora, a equipe de Mikel Arteta tem 48 pontos – seis a mais que o vice-líder Aston Villa. Vale lembrar, porém, que o Manchester City (terceiro colocado, com 41) ainda joga na rodada. O Bournemouth, no entanto, segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe, afinal, surge em 15º, com 23 pontos. São nove a mais que o West Ham, equipe que abre o Z-3.
Erro e redenção de Gabriel Magalhães
A partida começou com tudo no Sul da Inglaterra. E, com apenas 15′, já houve tempo para erro e redenção do zagueiro Gabriel Magalhães. Afinal, logo aos 10′, o defensor cometeu um grave equívoco em saída de bola do Arsenal, tocando nos pés do atacante Evanílson. O brasileiro do Bournemouth agradeceu o presente e tocou para o gol vazio, visto que Raya estava fora da meta para participar da troca de passes.
Cinco minutos depois, porém, Magalhães se redimiu. Rice botou a falta dentro da área e, após grande jogada de Madueke e rebote em chute de Gabriel Martinelli, o zagueiro encheu o pé para quase rasgar as redes adversárias, deixando tudo igual, aos 15′.
Rice garante a virada do Arsenal
A remontada do Arsenal saiu no começo da etapa final. Gyökeres brigou com os defensores, e a bola ficou logo com Odegaard. Uma das mentes brilhantes do time de Arteta, o norueguês não foi fominha e rolou para Declan Rice, que estava livre na meia-lua. O camisa 41, com extrema categoria, colocou no canto de Petrovic, marcando um lindo gol, aos 8′.
O próprio Rice – já se credenciando como candidato a melhor jogador do mundo em 2026 – tratou de selar a vitória em Bournemouth. Saka, que entrara aos 22′, fez uma incrível jogada e deu a assistência para o compatriota chegar pegando de primeira – desta vez já de dentro da grande área. Assim, o inglês fez 3 a 1, aos 27′ da etapa final. Pouco depois, aos 32′, Kroupi descontou com um belo chute de fora, recolocando, assim, o Bournemouth no jogo.
Próximos passos de Bournemouth e Arsenal
O Bournemouth segue no Vitality Stadium, já que enfrenta o Tottenham, na quarta-feira (7/1), às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. Depois, no sábado (10/1), encara o Newcastle – fora de casa – pela fase de 32 avos de final da FA Cup.
Enquanto isso, o Arsenal também tem partidas por essas competições, além da semifinal da Carabao Cup. Na quinta-feira (8/1), o próximo compromisso é contra ninguém menos que o Liverpool, no Emirates, pela Premier League. Depois, dia 11, enfrenta o Portsmouth, pela FA Cup. Na Carabao, o rival é o Chelsea, pela ida da semifinal. A volta será apenas no dia 2 de fevereiro.
Jogos da 20ª rodada da Premier League 2025/2026
Sábado (3/1)
Aston Villa 3×1 Nottingham Forest
Brighton 2×0 Burnley
Wolverhampton 3×0 West Ham
Bournemouth 2×3 Arsenal
Domingo (4/1)
Leeds x Manchester United – 9h30
Everton x Brentford – 12h
Fulham x Liverpool – 12h
Newcastle x Crystal Palace – 12h
Tottenham x Sunderland – 12h
Manchester City x Chelsea – 14h30