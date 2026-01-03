Arias desencanta, Wolverhampton bate West Ham e vence a primeira na Premier League

Arias desencanta, Wolverhampton bate West Ham e vence a primeira na Premier LeagueApesar do triunfo por 3 a 0 em seus domínios, time dos brasileiros André e João Gomes permanece na lanterna, com apenas seis pontos
O Wolverhampton finalmente quebrou o jejum de vitórias na Premier League ao superar o West Ham por 3 a 0 neste sábado (3/1), pela 20ª rodada. O colombiano Jhon Arias, ex-Fluminense, anotou seu primeiro gol com a camisa dos Wolves, e Hwang Hee-Chan e Mateus Mané definiram o triunfo que garantiu a festa da torcida no Molineux Stadium.
Apesar do resultado expressivo em seus domínios, o Wolverhampton ainda ocupa a última posição do Campeonato Inglês, com apenas seis pontos. Mas o triunfo pode representar um ponto de virada na temporada, visto que mostra a capacidade de reação da equipe. Além disso, traz confiança para a luta contra o rebaixamento.
O West Ham, que não teve Lucas Paquetá durante o jogo, realiza uma temporada bem abaixo do esperado, dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição. A equipe de Londres segue estacionada nos 14 pontos.
O jogo
A equipe comandada por Gary O’Neil entrou em campo pressionada pela sequência negativa e pela necessidade de dar uma resposta à torcida. Logo nos minutos iniciais, Arias mostrou oportunismo ao completar cruzamento de Hee-Chan para abrir o placar e trazer confiança ao time.
Ainda no primeiro tempo, o atacante sul-coreano ampliou a vantagem em cobrança de pênalti, após jogada que resultou em falta dentro da área. O gol deu tranquilidade ao Wolverhampton, que passou a controlar o ritmo da partida e explorar os espaços deixados pelo adversário.
O West Ham, por sua vez, não conseguiu reagir. Com dificuldades na criação ofensiva e erros defensivos, permitiu que os Wolves transformassem o jogo em goleada. Mateus Mané acertou um belo chute de média distância e fez o terceiro gol, consolidando a superioridade da equipe da casa.
Na etapa complementar, o Wolverhampton administrou o resultado com inteligência, mantendo a posse de bola e neutralizando as tentativas de ataque dos Hammers. O placar de 3 a 0 foi suficiente para encerrar uma longa sequência sem vitórias e renovar o ânimo do elenco.
Jogos da 20ª rodada da Premier League
Sábado (3/1/2026)
Aston Villa 3×1 Nottingham Forest
Wolves 3×0 West Ham
Brighton 2×0 Burnley
Bournemouth x Arsenal – 14h30
Domingo (4/1)
Leeds x Manchester United – 9h30
Everton x Brentford – 12h
Fulham x Liverpool – 12h
Newcastle x Crystal Palace – 12h
Tottenham x Sunderland – 12h
Manchester City x Chelsea – 14h30
