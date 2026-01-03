Arias desencanta, Wolverhampton bate West Ham e vence a primeira na Premier League

Apesar do triunfo por 3 a 0 em seus domínios, time dos brasileiros André e João Gomes permanece na lanterna, com apenas seis pontos / Crédito: Jogada 10

O Wolverhampton finalmente quebrou o jejum de vitórias na Premier League ao superar o West Ham por 3 a 0 neste sábado (3/1), pela 20ª rodada. O colombiano Jhon Arias, ex-Fluminense, anotou seu primeiro gol com a camisa dos Wolves, e Hwang Hee-Chan e Mateus Mané definiram o triunfo que garantiu a festa da torcida no Molineux Stadium. Apesar do resultado expressivo em seus domínios, o Wolverhampton ainda ocupa a última posição do Campeonato Inglês, com apenas seis pontos. Mas o triunfo pode representar um ponto de virada na temporada, visto que mostra a capacidade de reação da equipe. Além disso, traz confiança para a luta contra o rebaixamento.

O West Ham, que não teve Lucas Paquetá durante o jogo, realiza uma temporada bem abaixo do esperado, dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição. A equipe de Londres segue estacionada nos 14 pontos. O jogo A equipe comandada por Gary O’Neil entrou em campo pressionada pela sequência negativa e pela necessidade de dar uma resposta à torcida. Logo nos minutos iniciais, Arias mostrou oportunismo ao completar cruzamento de Hee-Chan para abrir o placar e trazer confiança ao time. Ainda no primeiro tempo, o atacante sul-coreano ampliou a vantagem em cobrança de pênalti, após jogada que resultou em falta dentro da área. O gol deu tranquilidade ao Wolverhampton, que passou a controlar o ritmo da partida e explorar os espaços deixados pelo adversário. O West Ham, por sua vez, não conseguiu reagir. Com dificuldades na criação ofensiva e erros defensivos, permitiu que os Wolves transformassem o jogo em goleada. Mateus Mané acertou um belo chute de média distância e fez o terceiro gol, consolidando a superioridade da equipe da casa.