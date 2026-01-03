Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arana desembarca no Rio para se apresentar ao Fluminense

Lateral vai realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Tricolor das Laranjeiras: "Feliz demais pelo desfecho"
O lateral-esquerdo Guilherme Arana chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado (03) para realizar exames e assinar contrato por quatro anos com o Fluminense. O jogador de 28 anos, assim, será o segundo reforço do time para 2026. Ele falou rapidamente sobre o acerto com o Tricolor das Laranjeiras.

“Expectativa muita alta. Jogar no Maracanã com a camisa do Fluminense. Fazer os exames agora, muita ansiedade. Eu sou um cara que nasceu de sete meses, então já dá pra perceber a ansiedade que eu tenho. Feliz demais pelo desfecho”, afirmou o jogador.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (Espanha) e Atalanta (Itália), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022). 

No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, tem interesse em Savarino, do Botafogo. No entanto, o Alvinegro fez exigências para liberar o venezuelano.

