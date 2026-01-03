Arana desembarca no Rio para se apresentar ao Fluminense

Lateral vai realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Tricolor das Laranjeiras: "Feliz demais pelo desfecho"

O lateral-esquerdo Guilherme Arana chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado (03) para realizar exames e assinar contrato por quatro anos com o Fluminense. O jogador de 28 anos, assim, será o segundo reforço do time para 2026. Ele falou rapidamente sobre o acerto com o Tricolor das Laranjeiras.

“Expectativa muita alta. Jogar no Maracanã com a camisa do Fluminense. Fazer os exames agora, muita ansiedade. Eu sou um cara que nasceu de sete meses, então já dá pra perceber a ansiedade que eu tenho. Feliz demais pelo desfecho”, afirmou o jogador.