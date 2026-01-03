Arana desembarca no Rio para se apresentar ao Fluminense

Arana desembarca no Rio para se apresentar ao FluminenseLateral vai realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Tricolor das Laranjeiras: "Feliz demais pelo desfecho"
O lateral-esquerdo Guilherme Arana chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado (03) para realizar exames e assinar contrato por quatro anos com o Fluminense. O jogador de 28 anos, assim, será o segundo reforço do time para 2026. Ele falou rapidamente sobre o acerto com o Tricolor das Laranjeiras.
“Expectativa muita alta. Jogar no Maracanã com a camisa do Fluminense. Fazer os exames agora, muita ansiedade. Eu sou um cara que nasceu de sete meses, então já dá pra perceber a ansiedade que eu tenho. Feliz demais pelo desfecho”, afirmou o jogador.
Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (Espanha) e Atalanta (Itália), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).
No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, tem interesse em Savarino, do Botafogo. No entanto, o Alvinegro fez exigências para liberar o venezuelano.
