Arábia Saudita surpreende e vence o México em sua estreia na Kings League Nations

Em um resultado surpreendente, a Arábia Saudita venceu o favorito México por 4 a 3, neste sábado (03/1), na Trident Arena e estreou bem na Kings League Nations. Os mexicanos chegaram a ir para o matchball com a vantagem de 3 a 2, mas os Sauditas conseguiram uma virada espetacular e saíram com a vitória.

Primeiro tempo equilibrado

Logo no primeiro lance do jogo, em um dois contra um, José Askenazi recebeu livre para fazer 1 a 0 para o México. Contudo, ainda no escalonado, Abdullah fez um lindo gol para Arábia Saudita, após dar um lindo drible e bater forte. Pouco tempo depois, Nawaf Aroan acertou lindo chute rasteiro, no cantinho, para virar o jogo para os Sauditas. Atrás do placar, os mexicanos se lançaram para o ataque, mas encontravam uma defesa sólida pela frente. Assim, o jogo foi para o dado onde ficou definido o tradicional X1. Com muita categoria, Martinez Villareal driblou o defensor e o goleiro para deixar tudo igual antes do intervalo: 2 a 2.