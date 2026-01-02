Viña está próximo de trocar o Flamengo pelo River Plate

Time argentino aceita contraproposta do Fla e contratará lateral-esquerdo uruguaio por empréstimo com obrigação de compra / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está em vias de finalizar a saída do lateral-esquerdo Matías Viña para o River Plate (ARG). Após proposta realizada pelos argentinos, restam apenas detalhes finais para que a operação seja concluída. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, em publicação nesta sexta-feira (2/1), o River fez uma alteração na proposta a pedido o Flamengo, ficando mais próximo de garantir a contratação do uruguaio de 28 anos. Primeiramente, a oferta dava conta de um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo.