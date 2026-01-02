Viña está próximo de trocar o Flamengo pelo River Plate

Viña está próximo de trocar o Flamengo pelo River PlateTime argentino aceita contraproposta do Fla e contratará lateral-esquerdo uruguaio por empréstimo com obrigação de compra
O Flamengo está em vias de finalizar a saída do lateral-esquerdo Matías Viña para o River Plate (ARG). Após proposta realizada pelos argentinos, restam apenas detalhes finais para que a operação seja concluída.
De acordo com o jornalista César Luis Merlo, em publicação nesta sexta-feira (2/1), o River fez uma alteração na proposta a pedido o Flamengo, ficando mais próximo de garantir a contratação do uruguaio de 28 anos. Primeiramente, a oferta dava conta de um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo.
No entanto, o Fla fez uma contraproposta onde pedia que tal opção virasse obrigação de compra, algo aceite pelo River Plate. Agora, a cláusula pede que o jogador atinja algumas metas (não divulgadas) para exercer a compra do atleta. Os clubes, então, estão nas fases finais da negociação pela transação do jogador, que não encontrou espaço no Rubro-Negro.
Ele, afinal, sofreu grave lesão no joelho direito (LCA), ficando quase dez meses fora de ação. O problema se deu em agosto de 2024, com Viña só voltando aos gramados em junho de 2025. Pelo Flamengo, atuou em 32 partidas, com apenas um gol e duas assistências. Somente dez destas aparições foram na última temporada. Filipe Luís ainda conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas para o setor.