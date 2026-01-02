Vídeos, versões distintas e investigação: o que se sabe sobre o caso de Mancuso, do Fortaleza

Lateral tricolor esteve em ocorrência registrada no Eusébio após confusão durante a madrugada de Ano Novo / Crédito: Jogada 10

O lateral Eros Mancuso, do Fortaleza, esteve envolvido em uma ocorrência na madrugada de quinta-feira (1º) em um condomínio no município de Eusébio, na região metropolitana da capital cearense, durante confraternização de Ano Novo. Vídeos mostram um homem abordando o atleta, que se pronunciou posteriormente, na entrada da residência.

O jogador participava de uma confraternização em um condomínio residencial no Eusébio quando a situação escalonou para ocorrência policial, registrada após um desentendimento mais sério no local. Nota-se nos registros que o homem questiona sobre a presença do meia Herrera na casa, enquanto Mancuso desconversa e diz não ter conhecimento da informação. Relatos associados ao material indicam que a abordagem ocorreu ao longo da madrugada. Ao abordar o caso, Eros relatou ofensas verbais, arrombamento e agressões físicas contra um convidado por parte do homem do vídeo. “Na virada de ano, enquanto estive em casa com família e amigos, fui surpreendido com xingamentos por um homem nitidamente fora de si. Veio até minha casa, ingressou e arrombou uma das portas, ameaçando todo mundo. Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas com um dos convidados”, declarou.

Chegada da Polícia Diante da fúria do homem, convidados chamaram a Polícia até o local. O lateral confirmou que levaria o caso adiante, com o registro de boletim de ocorrência, e ressaltou que ele, familiares e amigos passam bem. “Estou bem, assim como familiares e amigos. Durante o dia estarei fazendo boletim de ocorrência. Agradeço as mensagens de preocupação e não devo mais falar sobre o caso”, concluiu. Três jogadores do Fortaleza estão envolvidos em possível crime de agressão física.

Herrera, Mancuso e Pochettino estão envolvidos em um grave incidente após realizarem uma festa com som alto até as 5h da manhã em Fortaleza. Um morador vizinho, com um bebê que não conseguia… pic.twitter.com/aXcZiEVJrA — estresse1918 (@estresse1918) January 1, 2026

Denúncia contra jogador do Fortaleza Paralelamente, o homem denunciou, também na quinta-feira (1º), ter sido agredido pelo jogador do Fortaleza dentro do condomínio. A versão do morador diz que a confusão teve início após sua ida à casa do atleta para reclamar do volume alto do som, visto que há um bebê em sua residência.