Vasco x Velo Clube-SP, pela Copinha: onde assistir

Vasco x Velo Clube-SP, pela Copinha: onde assistirCruz-Maltino estreia neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), em Cravinhos
Em busca do bicampeonato, o Vasco estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), contra o Velo Clube-SP, em Cravinhos, pela primeira rodada do Grupo 12. Finalista pela última vez em 2019, o Cruz-Maltino busca voltar a disputar o título da competição pela quarta vez na história. Assim, inscreveu força máxima e reuniu seus melhores jogadores da base no time sub-20.
O primeiro jogo do Vasco na Copinha em 2026 também marca o início da parceria com a Nike. Afinal, pela primeira vez os torcedores vão poder ver o Gigante da Colina estampando a marca da fornecedora de material esportivo americana. Contudo, será apenas uma camisa alternativa. Portanto, não será a mesma que o time profissional vai utilizar no restante da temporada. Esta ainda está em produção.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da CazéTV (YouTube).
Como chega o Vasco
Campeão da Copinha em 1992, o Vasco inicia a busca pelo bicampeonato. Assim, o Cruz-Maltino inscreveu 30 atletas, reunindo jogadores nascidos entre 2005 e 2009. Dessa forma, a equipe comandada pelo técnico Matheus Curopos possui uma média de idade de 17,9 anos. A falta de experiência dos atletas, no entanto, não preocupa. Afinal, nomes como o goleiro Phillipe Gabriel e os meias Zuccarello e Ramon Rique são alguns dos destaques.
Como chega o Velo Clube-SP
Fundado em 1910, o Velo Clube-SP vive um grande momento no cenário estadual. Afinal, conquistou o título da Série A2 do Paulistão em 2024 e ficou em 11º lugar na elite, no ano passado. O sucesso no profissional, é claro, resvalou na base. Em 2026, por exemplo, o Galo Vermelho volta a disputar a Copinha após ficar fora da edição anterior. A última vez que participou da competição ocorreu em 2024, quando ficou em terceiro lugar no Grupo 12, atrás do XV de Jaú e Internacional.
Jogos da Copinha deste 3/1
8h45: América-SP x CSA-AL
11h: Bahia-BA x Inter de Limeira-SP
13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES
13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA
13h: Juventus-SP x FC Cascavel-PR
13h: Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas-BA
13h: Tanabi-SP x Sobradinho-DF
14h45: Corinthians-SP x Trindade-GO
15h15: Vitória-BA x Capivariano-SP
15h15: Retrô-PE x São Bento-SP
15h15: Santa Cruz-PE x Botafogo-SP
15h15: Chapecoense-SC x Volta Redonda-RJ
15h15: Goiás-GO x América-RN
17h: XV de Jaú-SP x Luverdense-MT
17h15: I9 FC-SP x Guanabara City-GO
17h15: Grêmio Prudente-SP x Carajás-PA
18h: Comercial-SP x Atlético-PI
18h45: Assisense-SP x Naviraiense-MS
19h15: Francana-SP x Esporte de Patos-PB
19h15: Araçatuba-SP x Maricá-RJ
19h30: Ceará-CE x Olímpico-SE
19h30: Vasco-RJ x Velo Clube-SP
20h15: América-MG x Noroeste-SP
21h: Athletic-MG x Guarani-SP
21h30: Athletico-PR x Oeste
21h30: Cruzeiro-MG x Barra-SC