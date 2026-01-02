Vasco x Velo Clube-SP, pela Copinha: onde assistir

Cruz-Maltino estreia neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), em Cravinhos / Crédito: Jogada 10

Em busca do bicampeonato, o Vasco estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), contra o Velo Clube-SP, em Cravinhos, pela primeira rodada do Grupo 12. Finalista pela última vez em 2019, o Cruz-Maltino busca voltar a disputar o título da competição pela quarta vez na história. Assim, inscreveu força máxima e reuniu seus melhores jogadores da base no time sub-20. O primeiro jogo do Vasco na Copinha em 2026 também marca o início da parceria com a Nike. Afinal, pela primeira vez os torcedores vão poder ver o Gigante da Colina estampando a marca da fornecedora de material esportivo americana. Contudo, será apenas uma camisa alternativa. Portanto, não será a mesma que o time profissional vai utilizar no restante da temporada. Esta ainda está em produção.