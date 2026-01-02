Vasco prioriza zagueiros e busca resolver situação de Cuesta

Zagueiro colombiano tem contrato até a próxima segunda-feira, dia 5 / Crédito: Jogada 10

O Vasco começou a temporada com dor de cabeça para resolver. Com o fim do contrato de Maurício Lemos e a iminente saída de Lucas Oliveira, que não estavam nos planos, o Cruz-Maltino terá que buscar reposição no mercado. Contudo, é a situação indefinida de Carlos Cuesta que causa pesadelo nos bastidores de São Januário. Contratado no meio do ano passado, Carlos Cuesta chegou por empréstimo até a próxima segunda-feira, dia 5. O zagueiro colombiano, de 26 anos, pertence ao Galatasaray, da Turquia. Entretanto, o acordo entre os clubes prevê a opção de renovar o empréstimo até 31 de dezembro de 2026 por 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões).