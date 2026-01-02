Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco prioriza zagueiros e busca resolver situação de Cuesta

Zagueiro colombiano tem contrato até a próxima segunda-feira, dia 5
O Vasco começou a temporada com dor de cabeça para resolver. Com o fim do contrato de Maurício Lemos e a iminente saída de Lucas Oliveira, que não estavam nos planos, o Cruz-Maltino terá que buscar reposição no mercado. Contudo, é a situação indefinida de Carlos Cuesta que causa pesadelo nos bastidores de São Januário.

Contratado no meio do ano passado, Carlos Cuesta chegou por empréstimo até a próxima segunda-feira, dia 5. O zagueiro colombiano, de 26 anos, pertence ao Galatasaray, da Turquia. Entretanto, o acordo entre os clubes prevê a opção de renovar o empréstimo até 31 de dezembro de 2026 por 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões).

Em meia temporada com a camisa do Vasco, Carlos Cuesta disputou 17 jogos e marcou um gol. O zagueiro formou dupla de zaga com Robert Renan, que também foi contratado na janela do meio do ano passado, e contribuiu para a evolução do sistema defensivo. A defesa, aliás, chega pressionada para 2026. Afinal, ao longo de 2025, sofreu 94 gols.

Já os outros dois zagueiros não estavam nos planos do Vasco. Dessa forma, Maurício Lemos não renovou o contrato e se despediu no último dia 31 de dezembro, enquanto Lucas Oliveira tem acerto encaminhado com o Ceará, de acordo com o “ge”. Assim, o Cruz-Maltino busca reforços e já retomou conversas com Alan Saldivia, zagueiro de 23 anos, que pertence ao Colo-Colo, do Chile.

