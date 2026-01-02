Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco divulga detalhes da lista para a Copinha

Cruz-Maltino, campeão em 1992, inscreve 30 jogadores para a disputa da edição 2026 da Copa São Paulo; veja os nomes
O Vasco divulgou nesta sexta-feira (2/1) detalhes da lista de jogadores que disputarão a edição 2026 da Copinha. O Cruz-Maltino, aliás, já estreia neste sábado (3/1), quando enfrenta o Velo Clube (SP), às 19h30 (de Brasília), pelo Grupo 12. Eles têm a companhia de Guanabara City (GO) e 19 Futebol Clube (SP) na chave.

Assim, o Gigante da Colina inscreveu 30 atletas para a competição, sendo todos os jogadores nascidos entre 2005 e 2009. A equipe comandada por Matheus Curopos apresenta, afinal, média de 17,9 anos. Todas as partidas da chave serão no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, São Paulo, onde, então, o Grupo 12 tem sede.

LEIA MAIS: Vasco exerce compra de jovem do sub-20; saiba a multa rescisória

Depois de estrear contra o Velo Clube, o Vasco volta a campo na terça-feira (6/1) para pegar o Guanabara City, às 15h. Três dias depois, encerra sua participação na fase inicial contra o I9, às 19h30. O Cruz-Maltino venceu a competição apenas uma vez: em 1992.

Confira os inscritos do Vasco para a Copinha 2026

Goleiros: Phillipe Gabriel (2006), Marcão (2006), Victor Alemão (2007) e Cadu Rodrigues (2007).

Laterais: Breno Vereza (2007), Avellar (2006), Alisson (2007) e Léo Araújo (2007).

Zagueiros: Lucas Melim (2008), João Vitor Fonseca (2005), Walace Falcão (2005), Bruno André (2007), Wanyson (2006), Renan França (2008) e Breno Sales (2009).

Volantes: Samuel (2006), Léo Felix (2008), Ramon Rique (2007) e Gustavo Guimarães (2006).

Meias: Zuccarello (2006), Guima (2007) e Juninho (2007).

Atacantes: Diego Ahmed (2007), Andrey Fernandes (2008), Bruno Lopes (2007), Diego Minete (2009), Lócio (2007), Pedro Augusto (2008), Lucas Ovídio (2009) e João Vitor Cardoso (2008).

