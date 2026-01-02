Vasco divulga detalhes da lista para a Copinha

Cruz-Maltino, campeão em 1992, inscreve 30 jogadores para a disputa da edição 2026 da Copa São Paulo; veja os nomes

O Vasco divulgou nesta sexta-feira (2/1) detalhes da lista de jogadores que disputarão a edição 2026 da Copinha. O Cruz-Maltino, aliás, já estreia neste sábado (3/1), quando enfrenta o Velo Clube (SP), às 19h30 (de Brasília), pelo Grupo 12. Eles têm a companhia de Guanabara City (GO) e 19 Futebol Clube (SP) na chave.

Assim, o Gigante da Colina inscreveu 30 atletas para a competição, sendo todos os jogadores nascidos entre 2005 e 2009. A equipe comandada por Matheus Curopos apresenta, afinal, média de 17,9 anos. Todas as partidas da chave serão no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, São Paulo, onde, então, o Grupo 12 tem sede.