Vasco corre por novo patrocínio máster após saída da Betfair

O Vasco da Gama iniciou o ano de 2026 com um espaço nobre vago em seu uniforme. A Betfair, que ocupava o local de patrocinadora máster, não renovou o contrato encerrado oficialmente no dia 31 de dezembro de 2025. A empresa optou por não exercer a cláusula de renovação, o que obriga a diretoria a voltar ao mercado com urgência. Nesse contexto, o clube já iniciou conversas com pelo menos duas casas de apostas: a ZeroUm e a EnergiaBet, esperando finalizar um acordo até o fim de janeiro.

As negociações envolvem análises jurídicas cuidadosas. A ZeroUm, licenciada pela ZeroUmBet, funciona atualmente amparada por uma determinação judicial enquanto se adapta às regras do Ministério da Fazenda. Vale lembrar que a empresa pertencia à advogada Deolane Bezerra, investigada na Operação Integration, mas conseguiu autorização para atuar após a venda da gestão. Já a EnergiaBet faz parte do grupo Responsa Gamming.