Vasco corre por novo patrocínio máster após saída da Betfair

Clube negocia com duas empresas e exige R$ 70 milhões fixos para substituir antiga parceira em 2026
O Vasco da Gama iniciou o ano de 2026 com um espaço nobre vago em seu uniforme. A Betfair, que ocupava o local de patrocinadora máster, não renovou o contrato encerrado oficialmente no dia 31 de dezembro de 2025. A empresa optou por não exercer a cláusula de renovação, o que obriga a diretoria a voltar ao mercado com urgência. Nesse contexto, o clube já iniciou conversas com pelo menos duas casas de apostas: a ZeroUm e a EnergiaBet, esperando finalizar um acordo até o fim de janeiro.

As negociações envolvem análises jurídicas cuidadosas. A ZeroUm, licenciada pela ZeroUmBet, funciona atualmente amparada por uma determinação judicial enquanto se adapta às regras do Ministério da Fazenda. Vale lembrar que a empresa pertencia à advogada Deolane Bezerra, investigada na Operação Integration, mas conseguiu autorização para atuar após a venda da gestão. Já a EnergiaBet faz parte do grupo Responsa Gamming.

Exigência de garantias financeiras

O objetivo central do Vasco é garantir uma valorização real da camisa. O clube estipulou um valor mínimo fixo de R$ 70 milhões para o novo patrocínio. A gestão atual avalia que o contrato anterior, embora divulgasse cifras totais de R$ 70 milhões, dependia de metas consideradas “irrealizáveis” que não foram atingidas. Dessa forma, a diretoria exige agora multas altas e garantias financeiras robustas para se proteger de inadimplência.

O grupo da EnergiaBet tentou recentemente um acordo com o Corinthians propondo uma “bet própria”, mas a negociação não avançou. Com o Campeonato Carioca batendo à porta e o Brasileirão previsto para o fim de janeiro, existe o risco real de o Vasco iniciar a temporada sem um patrocinador máster. A logomarca da antiga parceira, inclusive, já foi retirada do site oficial do clube.

