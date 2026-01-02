Técnico do Strasbourg é o favorito para assumir o Chelsea

Liam Rosenior admite, em coletiva, que está em conversas com os Blues. Clubes fazem parte do mesmo grupo de investimentos / Crédito: Jogada 10

Logo no 1° dia de 2026, o Chelsea anunciou a saída do técnico Enzo Maresca. Agora, os Blues buscam opções para asssumir o comando do time para o restante da temporada 2025/2026. De acordo com a imprensa internacional, o treinador do Strasbourg, Liam Rosenior, é o principal nome ser o novo comandante da equipe inglesa. Liam Rosenior impressionou com o sucesso de equipes jovens na Ligue 1 e na Liga Conferência da UEFA. Além disso, o treinador de 41 anos está no clube em que pertence à BlueCo, a mesma empresa de investimentos criada para concluir a compra do Chelsea em 2022. Isto pode agilizar em caso de negociação. No entanto, o Chelsea deve mapear o mercado para encontrar o nome certo.