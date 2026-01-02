Técnico do Strasbourg é o favorito para assumir o Chelsea

Técnico do Strasbourg é o favorito para assumir o ChelseaLiam Rosenior admite, em coletiva, que está em conversas com os Blues. Clubes fazem parte do mesmo grupo de investimentos
Logo no 1° dia de 2026, o Chelsea anunciou a saída do técnico Enzo Maresca. Agora, os Blues buscam opções para asssumir o comando do time para o restante da temporada 2025/2026. De acordo com a imprensa internacional, o treinador do Strasbourg, Liam Rosenior, é o principal nome ser o novo comandante da equipe inglesa.
Liam Rosenior impressionou com o sucesso de equipes jovens na Ligue 1 e na Liga Conferência da UEFA. Além disso, o treinador de 41 anos está no clube em que pertence à BlueCo, a mesma empresa de investimentos criada para concluir a compra do Chelsea em 2022. Isto pode agilizar em caso de negociação. No entanto, o Chelsea deve mapear o mercado para encontrar o nome certo.
O técnico chegou a admitir que tem conversas com o clube inglês, em coletiva. Entretanto, não revelou como estão as condições.
“Não quero garantir quanto tempo ficarei aqui, mas me divirto muito aqui todos os dias. Adoro este clube, mas não posso garantir nada. Ninguém pode. Eu poderia dizer que ficaria aqui por anos e depois ser demitido. Há conversas porque fazemos parte do mesmo grupo”, destacou.
A mudança não deverá entrar em vigor antes do final de semana. Rosenior ainda estará no comando do Strasbourg em Nice. Assim, Calum McFarlane, treinador do time sub-21 do Chelsea, assumirá o comando interino da equipe contra o Manchester City, no domingo (4).