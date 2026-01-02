Sport x Linense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45

Sport x Linense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45Forte (ES) e Mirassol completam o Grupo 4 da Copa São Paulo
A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa para Sport e Linense nesta sexta-feira (2). Pernambucanos e paulistas se encontram às 18h30, no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo. O prélio é válido pelo Grupo 4. Forte (ES) e Mirassol completam esta chave da Copinha.
Por falar em bálsamo, a Voz do Esporte sai na frente da concorrência e inicia a transmissão cedo, às 17h45, com um trio infernal de craques. A saber: Christian Rafael narra, com o suporte de Adélio Guimarães nos comentários e do intrépido Will Ferreira na reportagem.