Sob olhares de Filipe Luís e Boto, Sporting cede empate para Gil Vicente

Com o resultado, o Sporting passa a somar 42 pontos, menos quatro do que o F. C. Porto, que ainda joga nesta rodada do Campeonato Português. Os leões não conseguiram reagir ao gol sofrido na reta final e somaram apenas um ponto, podendo agora ver o líder FC Porto a sete pontos de distância, em caso de triunfo diante do Santa Clara. Do outro lado, o Gil Vicente fica na quarta colocação, com 28 pontos.

O técnico Filipe Luís e diretor de futebol José Boto, do Flamengo, acompanharam o empate entre Sporting e Gil Vicente por 1 a 1, nesta quinta-feira (2), no Estádio Cidade de Barcelos, pela 17ª rodada do Campeonato Português . Luis Suárez abriu o placar para os Leões, aos 45 minutos do primeiro tempo. No entanto, nos minutos finais, Carlos Eduardo, que entrou no segundo tempo nos Gilistas, marcou o gol de empate.

Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o final, Luís Suárez inaugurou o marcador. Servido com classe por Eduardo Quaresma, o goleador de primeira, colocou a bola por entre as pernas do guardião do Gil Vicente. Na etapa final, foi a vez do Gil Vicente dá o revide. Após belo cruzamento de Luís Esteves, Carlos Eduardo apareceu livre na área e cabeceou para empatar, levando o Estádio Cidade de Barcelos à explosão. O gol coroou a insistência dos galos e a resistência construída, em grande parte, pelas defesas de Andrew.

Agora, a próxima rodada dos Leões é em Leiria para disputar a final-four da Taça da Liga. O Sporting CP enfrenta o Vitória SC na meia-final, agendada para a próxima terça-feira (20h), dia 6 de Janeiro. Do outro lado, o Gil Vicente encara o Nacional no dia 17 janeiro.

Alvo do Flamengo

A dupla rubro-negra foi ao estádio para acompanhar o goleiro Andrew, do Gil Vicente. O arqueiro, aliás, teve boa participação no jogo. Sofreu um gol que demorou a sair do gol, mas se recuperou na segunda etapa com defesas importantes. Os gilistas, aliás, sofreram bastante na segunda parte do duelo.

Nas últimas semanas, o jovem goleiro, aliás, foi alvo de duas consultas concretas do Brasil (Bahia e Red Bull Bragantino) e também de Itália (Milan) e França (Brest). Desta maneira, o Flamengo surge como mais um interessado em contratar o jogador.