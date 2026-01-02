Sergio Ramos faz proposta para comprar o Sevilla

Ídolo comanda grupo interessado na compra do clube espanhol, e negociação varia entre €300 milhões e €500 milhões / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Sergio Ramos demonstrou interesse em comprar o Sevilla FC, da Espanha. Segundo a rádio COPE, o atleta lidera um grupo de investidores que apresentou oferta milionária após a retirada de um grande fundo norte-americano do processo de venda do clube. Não houve divulgação dos valores. No entanto, a negociação varia entre €300 milhões e €500 milhões (R$ 1,8 bilhão a R$ 3,0 bilhões), dependendo da dívida assumida pelo comprador e das negociações com os acionistas. Neste sentido, Sergio Ramos poderá se tornar uma figura central na reestruturação do clube, onde começou no futebol.