Sergio Ramos faz proposta para comprar o Sevilla

Sergio Ramos faz proposta para comprar o SevillaÍdolo comanda grupo interessado na compra do clube espanhol, e negociação varia entre €300 milhões e €500 milhões
O zagueiro Sergio Ramos demonstrou interesse em comprar o Sevilla FC, da Espanha. Segundo a rádio COPE, o atleta lidera um grupo de investidores que apresentou oferta milionária após a retirada de um grande fundo norte-americano do processo de venda do clube. Não houve divulgação dos valores.
No entanto, a negociação varia entre €300 milhões e €500 milhões (R$ 1,8 bilhão a R$ 3,0 bilhões), dependendo da dívida assumida pelo comprador e das negociações com os acionistas. Neste sentido, Sergio Ramos poderá se tornar uma figura central na reestruturação do clube, onde começou no futebol.
Revelado pelo próprio Sevilla, o defensor atuou pelo clube por três temporadas, ao disputar 87 partidas e ainda marcou sete gols. Agora, busca retornar à equipe, desta vez na posição de investidor. A volta pode acontecer em um momento em que o clube enfrenta dificuldades financeiras e necessidade de reorganização institucional.
Apesar das dificuldades recentes, o clube tem um histórico de conquistas relevantes. Afinal, é maior campeão da Liga Europa, com sete títulos, e possui um título da La Liga em sua história.
