São Paulo se reapresenta nesta sexta com muitas saídas e poucas novidades

Tricolor inicia pré-temporada com mais saídas do que chegadas e aposta em oportunidades de mercado para a temporada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresenta no SuperCT nesta sexta-feira (2), a partir das 17h, com um cenário que evidencia a reformulação do elenco para 2026. Em meio a restrições financeiras, o clube chega ao início da temporada com uma lista extensa de jogadores que deixaram o Morumbi e poucas contratações confirmadas até o momento. Ao todo, oito atletas que encerraram 2025 no Tricolor já têm novos destinos. O goleiro Jandrei e o lateral-esquerdo Patryck Lanza foram emprestados ao Juventude, enquanto o zagueiro Matheus Belém defenderá o Camboriú e o lateral Maílton atuará pelo Fortaleza. Já Rigoni, Dinenno, Luiz Gustavo e Leandro tiveram seus contratos encerrados e não permaneceram no clube.

Além deles, outros três jogadores que ainda tinham vínculo com o São Paulo, mas atuavam fora, tiveram suas situações definidas. Galoppo foi negociado em definitivo com o River Plate, Erick seguiu no Vitória e Moreira teve o empréstimo renovado com o Porto. Uma saída que pode estar sendo confirmada nos próximos dias é a de Oscar. Após sofrer uma síncope vasovagal durante uma avaliação médica no clube, o meio-campista deve anunciar a aposentadoria do futebol profissional. Poucas chegadas e cautela no mercado No campo das contratações, o movimento vem sendo mais discreto. Até agora, o São Paulo anunciou apenas o meia Danielzinho, que estava livre no mercado após o fim de seu contrato com o Mirassol. Outros dois reforços já estão encaminhados, mas ainda aguardam oficialização. O goleiro Carlos Coronel tem chegada prevista, enquanto o lateral-direito Lucas Ramon, que tem vínculo com o Mirassol até abril, assinou um pré-contrato com o Tricolor. A diretoria tenta antecipar sua liberação.

Até aqui, nenhuma das chegadas gerou custos diretos aos cofres são-paulinos. Com o orçamento pressionado por dívidas, o clube tem adotado uma postura mais conservadora, priorizando atletas livres ou negociações de baixo impacto financeiro. Nesse contexto, Gonzalo Tapia e Enzo Díaz ficaram em definitivo após estarem sendo envolvidos na negociação que levou Galoppo ao River Plate. Díaz, inclusive, já estava adquirido automaticamente por ter atingido metas previstas em contrato, enquanto Tapia ainda possuía vínculo válido para a temporada. São Paulo com calendário cheio em 2026 Contudo, apesar do elenco mais enxuto, o São Paulo terá um calendário intenso em 2026, com a disputa de quatro competições: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.