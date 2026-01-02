São Paulo recua e desiste da contratação do zagueiro Gastón Ávila

Apesar da necessidade clara de reforços para o setor defensivo, o clube holandês não avançou nos termos desejados pelo Tricolor. Internamente, a avaliação foi de que a divisão salarial sugerida pelo Ajax não se encaixava no planejamento financeiro são-paulino. A diretoria chegou a tentar repetir o modelo adotado anteriormente no empréstimo do defensor ao Fortaleza, com divisão igual dos vencimentos, mas não obteve sucesso nas negociações.

O São Paulo decidiu retirar a proposta de empréstimo com opção de compra feita ao Ajax pelo zagueiro argentino Gastón Ávila. As conversas entre os clubes estavam em andamento nas últimas semanas, mas acabaram esfriando diante de divergências financeiras, especialmente em relação à divisão dos salários do jogador. A informação foi dada primeiramente pela ‘Espn’.

A busca por um zagueiro canhoto já fazia parte do planejamento do departamento de futebol antes mesmo da saída de Carlos Belmonte. Mesmo após a reformulação interna, com Rui Costa assumindo protagonismo e Muricy Ramalho ganhando ainda mais influência, a leitura no clube segue a mesma.

Atualmente, o técnico Hernán Crespo conta com Arboleda, Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e Ferraresi como principais opções defensivas. Este último, inclusive, está em conversas avançadas com o Botafogo e pode deixar o Morumbi em uma negociação que envolve troca de jogadores.

São Paulo viu concorrência pelo zagueiro aumentar

Gastón Ávila, de 24 anos, defendeu o Fortaleza em 2025 por empréstimo e teve bom desempenho, principalmente no segundo semestre, mesmo com o rebaixamento do clube cearense. A valorização em campo despertou o interesse de outros mercados, o que também pesou na decisão do São Paulo de se afastar do negócio.

Além do Tricolor, o zagueiro argentino é alvo do Rosario Central, do Royal Antwerp, da Bélgica, e de equipes da Major League Soccer. No momento, o clube argentino aparece como o principal interessado na contratação do defensor, que segue vinculado ao Ajax.