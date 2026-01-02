Rony despista sobre saída do Atlético: “Não passaram nada”Atacante se reapresentou normalmente ao Galo e disse não saber de nenhuma possibilidade de negociação
O Atlético se reapresentou nesta sexta-feira (02) na Cidade do Galo. Entre os jogadores estava o atacante Rony. O jogador esteve envolvido em rumores de uma possível transferência para o Santos. Entretanto, o atleta alegou que não recebeu nenhuma informação e disse que só deixará o Alvinegro caso seja mandado embora.
“Até então sim. Se não me mandarem embora, eu tô aí Cara, eu não tô sabendo, ainda. Até agora não passaram nada para a gente, a gente está meio no escuro, não sabendo de nada”, afirmou em conversa com a imprensa presente no Centro de Treinamento.
Rony possui contrato com o Atlético até o final de 2027. O Santos enxerga no jogador como uma possível reposição para Guilherme, que deixou o Peixe para atuar no futebol dos Estados Unidos. A negociação está em estágio inicial entre os dois clubes. O Alvinegro Praiano tem interesse em um empréstimo com a divisão salarial.
O atacante tem 30 anos e chegou ao Galo no começo de 2025, vindo do Palmeiras. Pelo Atlético atuou em 63 partidas, marcando 13 gols, sendo o vice-artilheiro da equipe na temporada. No meio do ano, Rony entrou na justiça contra o clube e solicitou a rescisão unilateral por atrasos salariais, mas desistiu da ação.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.