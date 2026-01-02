Rony despista sobre saída do Atlético: “Não passaram nada”

Atacante se reapresentou normalmente ao Galo e disse não saber de nenhuma possibilidade de negociação / Crédito: Jogada 10

O Atlético se reapresentou nesta sexta-feira (02) na Cidade do Galo. Entre os jogadores estava o atacante Rony. O jogador esteve envolvido em rumores de uma possível transferência para o Santos. Entretanto, o atleta alegou que não recebeu nenhuma informação e disse que só deixará o Alvinegro caso seja mandado embora. “Até então sim. Se não me mandarem embora, eu tô aí Cara, eu não tô sabendo, ainda. Até agora não passaram nada para a gente, a gente está meio no escuro, não sabendo de nada”, afirmou em conversa com a imprensa presente no Centro de Treinamento.