River Plate se reforça com mais um campeão continental

De presença marcante na história recente do River, o ex-jogador Marcelo Barovero vai exercer a função de preparador de goleiros do time principal. Ele fará companhia a Alberto Montes, figura também que já tem passagem prévia no Millonario.

Nos últimos dias, a mobilização do River Plate para incrementar seu elenco tem sido das mais intensas. Além de nomes como Aníbal Moreno , Fausto Vera e a iminente chegada de Matías Viña , uma contratação relevante também foi feita para a comissão técnica.

Entre 2012 e 2016, Barovero exerceu papel importante no processo de transição entre o retorno à elite argentina e a série de taças obtidas pelo River Plate sob o comando de Marcelo Gallardo.

Não por acaso, no período, o atleta que foi capitão em boa parte da passagem angariou números como 164 jogos e cinco títulos. São eles o Torneo Final, Sul-Americana (ambos em 2014), Recopa, Libertadores e a extinta Copa Suruga, em 2015.

Entre as opções existentes no elenco para a posição, o River conta com nome também de relevância nos últimos anos, caso de Franco Armani. Setor esse, aliás, que passou por uma mudança com a saída de Jeremías Ledesma e a chegada de Ezequiel Centurión.