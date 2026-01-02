Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate se reforça com mais um campeão continental

River Plate se reforça com mais um campeão continental

Marcelo Barovero vai integrar a preparação de goleiros no elenco riverista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nos últimos dias, a mobilização do River Plate para incrementar seu elenco tem sido das mais intensas. Além de nomes como Aníbal Moreno, Fausto Vera e a iminente chegada de Matías Viña, uma contratação relevante também foi feita para a comissão técnica.

De presença marcante na história recente do River, o ex-jogador Marcelo Barovero vai exercer a função de preparador de goleiros do time principal. Ele fará companhia a Alberto Montes, figura também que já tem passagem prévia no Millonario.

Entre 2012 e 2016, Barovero exerceu papel importante no processo de transição entre o retorno à elite argentina e a série de taças obtidas pelo River Plate sob o comando de Marcelo Gallardo.

Não por acaso, no período, o atleta que foi capitão em boa parte da passagem angariou números como 164 jogos e cinco títulos. São eles o Torneo Final, Sul-Americana (ambos em 2014), Recopa, Libertadores e a extinta Copa Suruga, em 2015.

Entre as opções existentes no elenco para a posição, o River conta com nome também de relevância nos últimos anos, caso de Franco Armani. Setor esse, aliás, que passou por uma mudança com a saída de Jeremías Ledesma e a chegada de Ezequiel Centurión.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar