Reapresentação do Vasco movimenta CT com retorno de 24 jogadores

A temporada de 2026 começou oficialmente para o Vasco da Gama nesta sexta-feira (02) com atividades intensas no CT Moacyr Barbosa. A reapresentação de parte do elenco marcou o início do calendário esportivo, com um grupo de 24 jogadores iniciando os trabalhos físicos e clínicos sob a supervisão dos profissionais do clube. Esse contingente inicial é composto majoritariamente por garotos das categorias de base, atletas que tiveram pouca minutagem ao longo de 2025 e nomes que retornam de empréstimo. Desse modo, o objetivo traçado é preparar essa equipe alternativa para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, que já tem estreia marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Maricá, em São Januário.

A estratégia de dividir o plantel faz parte de um planejamento cuidadoso para gerir o desgaste físico. Isso porque os titulares absolutos e os jogadores que disputaram a reta final da Copa do Brasil ganharam alguns dias a mais de descanso e só têm retorno previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Assim sendo, a comissão técnica utiliza esses primeiros dias para nivelar o condicionamento de quem jogou menos e observar opções que podem ser úteis ao longo do ano.