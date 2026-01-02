Reapresentação do Vasco movimenta CT com retorno de 24 jogadores

Reapresentação do Vasco movimenta CT com retorno de 24 jogadoresGrupo formado por reservas e jovens da base inicia trabalhos físicos no Moacyr Barbosa visando estreia no Carioca; elenco principal volta dia 05
A temporada de 2026 começou oficialmente para o Vasco da Gama nesta sexta-feira (02) com atividades intensas no CT Moacyr Barbosa. A reapresentação de parte do elenco marcou o início do calendário esportivo, com um grupo de 24 jogadores iniciando os trabalhos físicos e clínicos sob a supervisão dos profissionais do clube. Esse contingente inicial é composto majoritariamente por garotos das categorias de base, atletas que tiveram pouca minutagem ao longo de 2025 e nomes que retornam de empréstimo. Desse modo, o objetivo traçado é preparar essa equipe alternativa para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, que já tem estreia marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Maricá, em São Januário.
A estratégia de dividir o plantel faz parte de um planejamento cuidadoso para gerir o desgaste físico. Isso porque os titulares absolutos e os jogadores que disputaram a reta final da Copa do Brasil ganharam alguns dias a mais de descanso e só têm retorno previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Assim sendo, a comissão técnica utiliza esses primeiros dias para nivelar o condicionamento de quem jogou menos e observar opções que podem ser úteis ao longo do ano.
Planejamento médico e comando técnico
A saber, o foco prioritário deste primeiro dia foi a avaliação clínica detalhada. O diretor médico do clube, Gustavo Caldeira, esclareceu que o planejamento precisou ser adaptado ao recesso curto de apenas 10 dias. Segundo o profissional, esse intervalo menor impede que os atletas sofram um descondicionamento físico severo, o que agiliza a retomada da performance. Além disso, o clube agiu proativamente e realizou estudos cardiológicos completos ainda no fim da temporada passada, garantindo que todos se apresentassem com os exames prontos.
Por fim, a integração total do departamento de futebol acontecerá em breve. O técnico Fernando Diniz também se junta ao elenco no dia 5 e, a princípio, será o responsável por comandar esse time alternativo nos primeiros compromissos do estadual. Dessa forma, o Vasco projeta usar o Carioca como um laboratório de testes antes da estreia no Brasileirão, que será contra o Mirassol, fora de casa, no dia 28 de janeiro.
Confira a lista dos jogadores do Vasco que se reapresentaram:
-
Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu.
-
Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005).
Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão.
Meias: JP, Sforza, Maxime Dominguez, Estrella e Medina.
Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008).