Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reapresentação do Vasco movimenta CT com retorno de 24 jogadores

Reapresentação do Vasco movimenta CT com retorno de 24 jogadores

Grupo formado por reservas e jovens da base inicia trabalhos físicos no Moacyr Barbosa visando estreia no Carioca; elenco principal volta dia 05
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temporada de 2026 começou oficialmente para o Vasco da Gama nesta sexta-feira (02) com atividades intensas no CT Moacyr Barbosa. A reapresentação de parte do elenco marcou o início do calendário esportivo, com um grupo de 24 jogadores iniciando os trabalhos físicos e clínicos sob a supervisão dos profissionais do clube. Esse contingente inicial é composto majoritariamente por garotos das categorias de base, atletas que tiveram pouca minutagem ao longo de 2025 e nomes que retornam de empréstimo. Desse modo, o objetivo traçado é preparar essa equipe alternativa para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, que já tem estreia marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Maricá, em São Januário.

A estratégia de dividir o plantel faz parte de um planejamento cuidadoso para gerir o desgaste físico. Isso porque os titulares absolutos e os jogadores que disputaram a reta final da Copa do Brasil ganharam alguns dias a mais de descanso e só têm retorno previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Assim sendo, a comissão técnica utiliza esses primeiros dias para nivelar o condicionamento de quem jogou menos e observar opções que podem ser úteis ao longo do ano.

Planejamento médico e comando técnico

A saber, o foco prioritário deste primeiro dia foi a avaliação clínica detalhada. O diretor médico do clube, Gustavo Caldeira, esclareceu que o planejamento precisou ser adaptado ao recesso curto de apenas 10 dias. Segundo o profissional, esse intervalo menor impede que os atletas sofram um descondicionamento físico severo, o que agiliza a retomada da performance. Além disso, o clube agiu proativamente e realizou estudos cardiológicos completos ainda no fim da temporada passada, garantindo que todos se apresentassem com os exames prontos.

Por fim, a integração total do departamento de futebol acontecerá em breve. O técnico Fernando Diniz também se junta ao elenco no dia 5 e, a princípio, será o responsável por comandar esse time alternativo nos primeiros compromissos do estadual. Dessa forma, o Vasco projeta usar o Carioca como um laboratório de testes antes da estreia no Brasileirão, que será contra o Mirassol, fora de casa, no dia 28 de janeiro.

Confira a lista dos jogadores do Vasco que se reapresentaram:

  • Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu.

  • Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005).

  • Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão.

  • Meias: JP, Sforza, Maxime Dominguez, Estrella e Medina.

  • Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008).

    • Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Vasco

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar