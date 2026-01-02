Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reapresentação do São Paulo é marcada por ausências importantes e poucos reforços

Oscar não se reapresentou e deve encerrar a carreira; Danielzinho e Carlos Coronel foram novidades
A reapresentação do São Paulo para a temporada 2026 aconteceu nesta sexta-feira (2), no CT da Barra Funda, com ausências relevantes e a presença de novos nomes no elenco principal. Ao todo, sete jogadores que faziam parte do elenco principal na temporada passada não reiniciaram os trabalhos para a nova temporada. 

Entre as novidades, estão o volante Danielzinho, contratado do Mirassol. O jogador já foi até anunciado pelo clube e participou normalmente das atividades. O goleiro Carlos Coronel, por sua vez, também esteve no CT, passou por exames médicos e conheceu a estrutura do clube. O anúncio da contratação do jogador pelo clube deve acontecer nos próximos dias. Vale lembrar que o Tricolor fez ambas as contratações sem custo.

O São Paulo ainda tem outro jogador acertado para a temporada, o lateral-direito Lucas Ramon, que assinou pré-contrato com o clube. O jogador, no entanto, tem vínculo com o Mirassol até maio e só pode desembarcar no Morumbi após essa data. O Tricolor negocia com a equipe do interior paulista para conseguir a liberação antecipada do atleta.

Oscar é ausência em reapresentação do São Paulo

Por outro lado, o meia Oscar não compareceu à reapresentação. O jogador discute com o São Paulo um acordo para rescisão amigável. Ele avalia encerrar a carreira após desmaiar durante exames de rotina, ainda em novembro de 2025, e ser diagnosticado com uma síncope vasovagal. 

Além do meia, outros seis atletas que integraram o elenco em 2025 não retornaram neste início de temporada. O clube não contou com o volante Luiz Gustavo, o goleiro Leandro, o meia Rigoni, o atacante Dinenno, e os laterais Patryck Lanza e Maílton nas atividades do dia. Os quatro primeiros ficaram sem contrato, já que o clube decidiu por não renovar os vínculos. Os dois últimos, por sua vez, acabaram emprestados para Juventude e Fortaleza, respectivamente. 

Em paralelo, quatro jogadores retornaram ao time sub-20 para a disputa da Copinha. Os jovens Nicolas Bosshardt, Pedro Ferreira, Lucca e Paulinho integram o grupo de base neste momento. A comissão técnica pretende reintegrar esses atletas ao elenco principal após o torneio.

O São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda no sábado (3) e seguirá para Cotia, onde ficará concentrado até a estreia no Paulistão, contra o Mirassol, no dia 11 (domingo), fora de casa. 

 

