Reapresentação do São Paulo é marcada por ausências importantes e poucos reforços

Entre as novidades, estão o volante Danielzinho, contratado do Mirassol. O jogador já foi até anunciado pelo clube e participou normalmente das atividades. O goleiro Carlos Coronel, por sua vez, também esteve no CT, passou por exames médicos e conheceu a estrutura do clube. O anúncio da contratação do jogador pelo clube deve acontecer nos próximos dias. Vale lembrar que o Tricolor fez ambas as contratações sem custo.

A reapresentação do São Paulo para a temporada 2026 aconteceu nesta sexta-feira (2), no CT da Barra Funda, com ausências relevantes e a presença de novos nomes no elenco principal. Ao todo, sete jogadores que faziam parte do elenco principal na temporada passada não reiniciaram os trabalhos para a nova temporada.

O São Paulo ainda tem outro jogador acertado para a temporada, o lateral-direito Lucas Ramon, que assinou pré-contrato com o clube. O jogador, no entanto, tem vínculo com o Mirassol até maio e só pode desembarcar no Morumbi após essa data. O Tricolor negocia com a equipe do interior paulista para conseguir a liberação antecipada do atleta.

Oscar é ausência em reapresentação do São Paulo

Por outro lado, o meia Oscar não compareceu à reapresentação. O jogador discute com o São Paulo um acordo para rescisão amigável. Ele avalia encerrar a carreira após desmaiar durante exames de rotina, ainda em novembro de 2025, e ser diagnosticado com uma síncope vasovagal.

Além do meia, outros seis atletas que integraram o elenco em 2025 não retornaram neste início de temporada. O clube não contou com o volante Luiz Gustavo, o goleiro Leandro, o meia Rigoni, o atacante Dinenno, e os laterais Patryck Lanza e Maílton nas atividades do dia. Os quatro primeiros ficaram sem contrato, já que o clube decidiu por não renovar os vínculos. Os dois últimos, por sua vez, acabaram emprestados para Juventude e Fortaleza, respectivamente.

Em paralelo, quatro jogadores retornaram ao time sub-20 para a disputa da Copinha. Os jovens Nicolas Bosshardt, Pedro Ferreira, Lucca e Paulinho integram o grupo de base neste momento. A comissão técnica pretende reintegrar esses atletas ao elenco principal após o torneio.