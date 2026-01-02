Presidente do Chile na Kings League Nations, Vidal se prepara para experiência inédita

Astro do Colo-Colo vai conciliar pré-temporada no clube com papel ativo na Kings World Cup Nations e celebra desafio inédito no início de 2026 / Crédito: Jogada 10

O início de 2026 marca uma virada curiosa e ousada na carreira de Arturo Vidal. Ídolo do futebol chileno e referência internacional, o meio-campista do Colo-Colo decidiu ampliar sua atuação para além das quatro linhas e assumiu o cargo de presidente da seleção do Chile na Kings League Nations. A nova função começou poucas horas antes da estreia chilena no torneio, disputado no Brasil, e se soma a uma agenda intensa que inclui o retorno aos treinamentos no Estádio Monumental, previsto para o dia 3 de janeiro. “É ótimo explorar territórios desconhecidos. Eu ainda apoio plenamente o Colo-Colo e estamos ansiosos por um 2026 mais forte após os reveses do ano passado. Mas essa oportunidade surgiu e estou encantado em aproveitá-la”, afirmou o jogador, demonstrando entusiasmo com o novo desafio.

Atuação ativa como presidente na Kings League Longe de um papel apenas simbólico, Vidal deixou claro que pretende participar ativamente do dia a dia da equipe chilena na competição. Segundo ele, a ideia é estar presente nas transmissões, comentando as partidas e orientando o time durante os jogos. “Sou o presidente e vamos transmitir ao vivo. No momento dos jogos, você nos verá nas transmissões, comentando ou orientando a equipe sobre o que precisa ser feito. Mesmo se eu não estiver sempre com eles em viagens, vou apoiá-los 100% onde quer que eu esteja. Estou totalmente preparado para ajudar essa equipe a erguer o troféu”, completou. A estreia do Chile acontece neste sábado, 3 de janeiro, às 15h, diante da Holanda. Um dos principais nomes da equipe é Matías Vidangossi, líder técnico do time e figura central na adaptação ao formato de Futebol 7 da Kings League. Assim, Vidal não economizou elogios ao jogador do Union Espanyol. “Ele é um verdadeiro mago nisso. Matias entende o jogo por completo, lida com cada jogada com facilidade, mas permanece totalmente focado na equipe. Trabalhar com ele? É muito fácil, para ser honesto”, acrescentou, em declaração que reforça a confiança no elenco chileno.

Ligação com Piqué e paixão pelo projeto Contudo, a decisão de embarcar na Kings League também passa por relações pessoais e pelo apelo do projeto idealizado por Gerard Piqué. Aliás, Vidal destacou a proximidade com o ex-zagueiro do Barcelona e revelou que o entusiasmo da nova geração teve peso importante na escolha. “Os fãs me incentivaram a fazer isso. E com Pique, sempre tivemos uma conexão forte. É importante para o Chile. Isso está crescendo pelo mundo e precisamos fazer parte disso. Sempre há algo novo, momentos que você nunca vê no futebol convencional. Imagine: até o presidente pode amarrar os cadarços e chutar! Quando as pessoas entenderem isso, vão se viciar. É um jogo tão dinâmico e imprevisível”, concluiu. Com carisma, experiência e protagonismo, Arturo Vidal chega à Kings World Cup Nations como uma das figuras centrais do evento. Para muitos observadores, a energia e o envolvimento do chileno podem ser decisivos para impulsionar a seleção em busca do título e fortalecer ainda mais a presença do Chile no cenário global da Kings League.