Palmeiras observa indefinição de Matheus Pereira no Cruzeiro e estuda investida

Com contrato perto do fim, camisa 10 da Raposa pode assinar pré-contrato, e Verdão pode fazer uma oferta ao estafe do atleta / Crédito: Jogada 10

De olho em reforçar o elenco com nomes mais experientes para a temporada de 2026, o Palmeiras acompanha atentamente a situação contratual de Matheus Pereira no Cruzeiro. O Verdão aguarda um desfecho nas conversas de renovação entre o meia-atacante e a diretoria celeste antes de avançar em qualquer movimento. A informação foi divugada primeiramente pela ‘ESPN’. O vínculo do jogador com a Raposa é válido apenas até o meio de 2026, o que permite que ele já esteja apto a assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar Belo Horizonte sem custos ao fim do compromisso. Dentro desse cenário, a estratégia do Palmeiras não passaria por uma negociação direta com o Cruzeiro, mas sim por tratativas com representantes do atleta.