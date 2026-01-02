Palmeiras observa indefinição de Matheus Pereira no Cruzeiro e estuda investida

Palmeiras observa indefinição de Matheus Pereira no Cruzeiro e estuda investidaCom contrato perto do fim, camisa 10 da Raposa pode assinar pré-contrato, e Verdão pode fazer uma oferta ao estafe do atleta
De olho em reforçar o elenco com nomes mais experientes para a temporada de 2026, o Palmeiras acompanha atentamente a situação contratual de Matheus Pereira no Cruzeiro. O Verdão aguarda um desfecho nas conversas de renovação entre o meia-atacante e a diretoria celeste antes de avançar em qualquer movimento. A informação foi divugada primeiramente pela ‘ESPN’.
O vínculo do jogador com a Raposa é válido apenas até o meio de 2026, o que permite que ele já esteja apto a assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar Belo Horizonte sem custos ao fim do compromisso. Dentro desse cenário, a estratégia do Palmeiras não passaria por uma negociação direta com o Cruzeiro, mas sim por tratativas com representantes do atleta.
Não é a primeira vez que Matheus Pereira desperta o interesse alviverde. Afinal, no fim de 2024, o meia esteve na pauta do clube, mas o Cruzeiro estipulou valores considerados fora da realidade do mercado brasileiro, pedindo cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 159 milhões na cotação da época. Assim, diante do montante elevado, o Verdão optou por não levar a negociação adiante.
Aos 29 anos, Matheus Pereira foi peça importante do Cruzeiro em 2025. Aliás, ao longo da temporada, entrou em campo 52 vezes, marcou sete gols e distribuiu nove assistências, números que reforçam sua relevância técnica e explicam o interesse de clubes do cenário nacional.
Palmeiras atrás de reforços
Para 2026, o Palmeiras busca ajustar o perfil das contratações após um ciclo marcado por investimentos pesados em jovens promessas do futebol brasileiro e sul-americano. A ideia agora está sendo equilibrar o elenco com atletas mais rodados. Dentro desse planejamento, o clube já tem um nome encaminhado. Afinal, Marlon Freitas, destaque e líder do Botafogo nos últimos anos, deve ser anunciado como reforço nos próximos dias.