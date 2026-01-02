Palmeiras divulga lista de inscritos para a Copinha 2026

Vale destacar que 12 jogadores do elenco de 2025 retornam para a disputa da competição deste ano. São eles: os goleiros Kauan Lima e Luiz Sá, os zagueiros Benedetti e Robson, os laterais-esquerdos André Lucas e Arthur, os meio-campistas Coutinho e Erick Belé, e os atacantes Antônio Marcos, Juan Gabriel, Riquelme Fillipi e Sorriso.

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira (02) os 30 atletas inscritos para a Copinha 2026 . Três jogadores da lista já atuaram pela equipe principal: o zagueiro Benedetti, o volante Larson e o meio-campista Erick Belé. Desses, o defensor é o que mais atuou pela equipe de cima: apenas na última temporada fez 12 partidas.

Ainda entre os mais jovens da lista, estão três jogadores que ultrapassaram a idade para atuar no sub-17: o zagueiro Luccas Ramon e os atacantes Juliano e Juan Gabriel. O atacante Eduardo, nascido em 2009, também está entre os “caçulas” do grupo. Vale destacar também o atacante Felipe Teresa, de 20 anos, que atuava pelo Flamengo até o ano passado e pode fazer seus primeiros jogos pelo Verdão.

O Palmeiras estreia na Copinha 2026 na próxima segunda-feira (5), às 19h30 (de Brasília), diante do Monte Roraima (RR), na Arena Barueri. O Verdão está no grupo 27 da competição, ao lado também de Batalhão (TO) e Remo (PA). A cidade-sede do grupo é Barueri – que, por coincidência, também receberá jogos do time profissional enquanto a troca de gramado do Allianz Parque é realizada.

Veja os inscritos do Palmeiras para a Copinha 2026

Goleiros: Aranha, Kauan Lima, Luiz Sá

Defensores: André Lucas, Arthur, Benedetti, João Gabriel, Luccas Ramon, Luis Saboia, Pimenta, Rocha, Robson

Meio-campistas: Coutinho, Davi Góes, Erick Belé, Fabio, João Paulo, Kauã Lira, Larson

Atacantes: Antônio Marcos, Eduardo, Felipe Teresa, Halerrandrio, Heittor, Hugo, Juan Gabriel, Juliano, Riquelme Fillipi, Sorriso, Victor Gabriel

