Palmeiras acelera saídas e tem mais dois “negociáveis” no elenco

Com maioria das situações resolvidas, Verdão busca destino para Micael e Bruno Rodrigues e prepara novos reforços para a próxima temporada

O técnico Abel Ferreira não pretende utilizar a dupla na próxima temporada, o que levou o departamento de futebol a procurar alternativas no mercado para ambos.

O Palmeiras chegou na reta final de 2025 com boa parte do planejamento para 2026 encaminhado. A diretoria optou por acelerar a saída de atletas fora dos planos da comissão técnica. Assim, nesta nova temporada, apenas dois jogadores seguem sem definição de futuro: o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues.

No caso de Bruno Rodrigues, o Internacional surge como um dos interessados. O atacante é um pedido do técnico Paulo Pezzolano, com quem trabalhou no Cruzeiro. No Palmeiras, porém, o jogador não conseguiu se firmar. Além disso, causou incômodo interno ao participar de um torneio de futebol durante o período de férias, o que desagradou à diretoria.

Já o zagueiro Micael tem cenário diferente. A tendência é de que o defensor seja emprestado. Contratado por cerca de US$ 5 milhões (R$ 27,5 milhões), ele não conquistou a confiança da torcida com atuações abaixo do esperado.

Diretoria já definiu outras saídas

Enquanto tenta resolver essas duas pendências, o Palmeiras já definiu o futuro de outros quatro atletas. O volante Aníbal Moreno foi negociado em definitivo com o River Plate por aproximadamente US$ 7 milhões. O meia Rômulo teve o empréstimo renovado com o Novorizontino, enquanto o lateral-direito Gilberto foi cedido ao Athletico-PR, movimento que evita que o jogador estoure a idade da base sem perspectivas no time profissional. Além disso, o Grêmio está próximo de oficializar a contratação de Caio Paulista, também por empréstimo.

Internamente, o clube não descarta novas saídas, mas apenas diante de propostas consideradas irrecusáveis. A estratégia da diretoria está sendo de manter a base do elenco montada em 2025, temporada em que o Palmeiras investiu cerca de R$ 700 milhões. Além disso, o clube deseja complementar o grupo com reforços pontuais.