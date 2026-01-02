Neymar supera Gabigol e Depay e lidera buscas do Google no futebol brasileiro

Pico de buscas de Neymar no Google ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2024, quando negociava seu retorno ao Santos

O atacante Neymar, do Santos, é um dos nomes mais fortes do futebol mundial. Ele já passou por Barcelona e PSG e foi nome importante da Seleção Brasileira. Contudo, recentemente, conquistou um prêmio inusitado, superando nomes importantes. O craque do Peixe foi o jogador do futebol brasileiro mais pesquisado no Google ao longo de 2025.

Os dados foram levantados com apoio do Google Trends. O camisa 10 do Peixe superou nomes como Kaio Jorge, Arrascaeta, Memphis Depay e Vitor Roque. O pico, aliás, ocorreu entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro, quando Neymar negociava seu retorno ao Santos. No dia 31 de janeiro, o clube paulista oficializou.

O camisa 10 do Santos, afinal, é mais buscado por paulistas, com índice 100 em volume de pesquisas. Bahia, com 96, e Minas Gerais e Ceará, ambos com 91, também aparecem como estados relevantes em quantidade de buscas.

Na comparação com Gabigol, Neymar ainda assim aparece mais buscado. Ele segue na frente, com média de 24 de interesse em pesquisas ao longo do ano. Gabriel Barbosa empata na terceira colocação com Arrascaeta e Vitor Roque, enquanto Memphis Depay ocupa a segunda posição.

Neymar se reapresenta nesta sexta-feira

A temporada de 2026 do Santos começa oficialmente nesta sexta-feira (2), com a reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. Até o momento, o clube não anunciou contratações, mas o principal destaque do início do ano é a permanência de Neymar, que renovou contrato e seguirá defendendo o Peixe.