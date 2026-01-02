Monaco x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Confira as principais informações do jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Francês / Crédito: Jogada 10

Monaco e Lyon se enfrentam neste sábado (3), às 13h (de Brasília), no estádio Luis II, em Mônaco (França), pela 17ª rodada do Campeonato Francês, que retorna após pouco mais de duas semanas de pausa de inverno – que coincide com as festas de final de ano. Havia a expectativa para que a partida marcasse a estreia do brasileiro Endrick, emprestado do Real Madrid (Espanha), pela equipe visitante. Entretanto, o técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca, sequer relacionou o atacante para a partida. A justificativa é que o jogador ainda não está pronto para atuar por 90 minutos. Onde assistir A partida entre Monaco e Lyon, pela 17ª rodada do Campeonato Francês, terá transmissão ao vivo da CazéTV.

Como chega o Monaco O Monaco se encontra no meio da tabela, na 9ª posição, com 23 pontos em 16 jogos. Apesar de ter vencido jogos pela Champions League e pela Copa da França, o time tem apenas um triunfo nas últimas seis partidas pelo Campeonato Francês. Curiosamente, ele veio no confronto sobre o PSG, principal time da competição, em 29 de novembro. Para o duelo diante do Lyon, o Monaco chega com uma incômoda sequência de duas derrotas. A campanha até o momento é de sete vitórias, dois empates e sete derrotas. Ao todo, são 26 gols marcados e 27 sofridos. O destaque do time é o atacante norte-americano Folarin Balogun, artilheiro da equipe na soma de todas as competições da temporada (7 gols). Como chega o Lyon O Lyon chega para a partida com 27 pontos em 26 partidas. O time comandado pelo técnico Paulo Fonseca está a apenas cinco pontos do Olympique de Marselha, quarto colocado na tabela e primeiro time na zona de classificação para a próxima edição da Uefa Champions League. A campanha até o momento é de oito vitórias, três empates e cinco derrotas, com 22 gols marcados e 16 sofridos – é a quarta melhor defesa da competição. Apesar da expectativa pela estreia de Endrick pelo clube, os fãs do atacante brasileiro terão de esperar mais um pouco para ver o jovem em campo. Em entrevista pré-jogo, o técnico da equipe elogiou a forma física do atleta e revelou que sua adaptação tem sido boa. Entretanto, não relacionou o jogador, afirmando que ele não aguenta jogar por 90 minutos ainda.

“Ele está em boa forma, vinha trabalhando em Madri. Mas não está pronto para jogar 90 minutos. Ele teve bons treinos, está motivado. Endrick começou a treinar esta semana e está se adaptando muito bem. Todo o grupo o recebeu de braços abertos, ele está muito feliz e nós estamos muito satisfeitos em tê-lo conosco. Ele tem um perfil diferente, é o que precisávamos. É muito talentoso tecnicamente, muito rápido e trará iniciativa individual”, afirmou o técnico português. Dessa forma, a estreia de Endrick pelo Lyon deve acontecer no dia 11 de janeiro (domingo), às 17h (de Brasília), fora de casa. O adversário será o Lille, em jogo válido pela segunda fase da Copa da França. MONACO x LYON Campeonato Francês 2025/26 – 17ª rodada

Data-Hora: 3/1/2025, sábado, 13h (de Brasília)

Local: Estádio Luís II, em Mônaco (FRA)

MONACO: Hradecky; Kehrer, Vanderson, Henrique e Salisu; Teze, Akliouche e Coulibaly; Golovin, Folarin Balogun e Biereth. Técnico: Sébastien Pocognoli

LYON: Pesar; Maitland-Niles, Kluivert, Hateboer e Vinicius; Merah, Morton e Tolisso; Moreira, Sulc e Satriano. Técnico: Paulo Fonseca

Árbitro: Jérôme Brisard (Fifa-FRA)

Assistentes: Alexis Auger (Fifa-FRA) e Erwan Finjean (Fifa-FRA)

VAR: Cyril Gringore (FRA) e Julien Schmitt (FRA)

Onde assistir: CazéTV