Milan começa 2026 reassumindo liderança do Italiano ao vencer o Cagliari

São dois a mais que a Inter de Milão, que ainda joga na rodada. Além disso, o Milan chega a incríveis 16 jogos de invencibilidade na competição – não perde desde a estreia. O Cagliari, por sua vez, estaciona em 14º, permanecendo com 18 pontos.

O Milan estreou com o pé direito em 2026. Nesta sexta-feira (2/1), em seu primeiro compromisso do ano, o time de Massimiliano Allegri venceu o Cagliari por 1 a 0, fora de casa, no Unipol Domus, pela 18ª rodada da Serie A. Rafael Leão, voltando de lesão após três partidas, foi o herói da partida, anotando o gol do magro placar. O resultado, aliás, eleva os milanistas à liderança do Italiano, agora com 38 pontos.

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo passa em branco, e Al-Nassr perde para o Al-Ahli

Rafael Leão volta e decide para o Milan

Após um primeiro tempo sem tantas emoções, o Milan só foi balançar as redes na etapa complementar, quando, enfim, começou a dominar a partida. Foi em jogada pela direita, quando Rabiot recebeu em profundidade já na grande área. O volante tocou para trás, e Rafael Leão soltou a canhota para anotar um lindo gol, logo aos 4′. Ele não jogava desde 8 de dezembro, ficando fora por três partidas por lesão.

O Milan seguiu melhor, ainda que sem criar chances claras. Precisando de um gol, o Cagliari tentou acordar, com Fabio Pisacane optando por três mudanças ao mesmo tempo. Assim, o time da casa melhorou, mas, tal qual os Rossoneri, não conseguia fazer o goleiro adversário trabalhar. Tranquilo em campo, o Milan – que estreou o atacante Füllgrug – conseguiu levar o resto do jogo em banho-maria, garantindo três importantes pontos na luta pelo título.

Próximos passos

O Cagliari, que só tem a Serie A pela frente, volta a campo na próxima quinta-feira (8/1). Será ao enfrentar a Cremonese, fora de casa, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. No mesmo dia, o Milan recebe o Genoa. Eliminada da Copa da Itália, a equipe também só tem a disputar a Serie A até o fim da temporada.