Mercado da bola: veja mais novidades desta sexta-feira (2)

Fluminense e Cruzeiro esquentam o vaivém. Mas rivais do Tricolor não estão de braços cruzados neste segundo dia de 2026 / Crédito: Jogada 10

O futebol não tem ressaca de Réveillon. Após os festejos pela passagem de 2025 para 2026, os dirigentes voltaram a colocar a mão na massa. Afinal, o tempo urge e joga contra o planejamento dos clubes. No fim do mês, a bola já rola para mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Veja, então, o que rolou na segunda edição do mercado da bola nesta sexta-feira (2). Arana avisa ao Fluminense: “Estou chegando” O lateral-esquerdo Arana confirmou o acerto para defender o Fluminense na temporada 2026. Após se despedir dos companheiros na Cidade do Galo, o defensor comentou a saída do Atlético-MG após seis temporadas. Ele vai assinar com o Tricolor por quatro temporadas, enquanto o time carijó ficará com Lodi, ex-Atlético de Madrid, na posição.

“Frio na barriga”, define o defensor. O Fluminense estava em busca de reforço para a lateral com experiência, regularidade e estilo ofensivo. Assim, a comissão técnica entendeu que Arana não só cumpre os requisitos, mas amplia alternativas no setor. Atualmente, o grupo conta com Renê e Gabriel Fuentes para a função. O colombiano, por sua vez, não viveu grande fase em 2025. Clássico carioca por goleirão do Português O técnico Filipe Luís e o diretor José Boto, do Flamengo, marcaram presença na partida entre Gil Vicente e Sporting, pela 17ª rodada do Campeonato Português, nesta sexta-feira (2). Os dois estão na bucólica Barcelos e vão observar de perto o goleiro brasileiro Andrew, destaque sobre a meta na terra do “Auto da Barca do Inferno”. Capaz de, além do goleiro, a dupla levar o tradicional galo da região. Acontece que Andrew é cria do Botafogo, clube que também está de olho na contratação da fera e por um keeper mais seguro para defender o arco alvinegro. A saída de John, em setembro, deixou uma lacuna na posição.

Andrew vale 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e tem contrato com o Gil Vicente até o fim desta temporada. Ou seja, já pode assinar aquele pré-contrato maroto e chegar ao Rio de Janeiro de graça. Mas para o Ninho do Urubu ou para o Espaço Lonier? Fagner tem o seu Dia do Fico na Toca da Raposa O Cruzeiro acertou a permanência de Fagner após o período de empréstimo firmado com o Corinthians na temporada de 2025. O lateral-direito negocia a rescisão do vínculo atual, válido até o fim de 2026, junto ao clube paulista, que busca compensação financeira pela liberação antecipada. As tratativas entre Cruzeiro e Fagner avançaram nos dias finais do ano, com diálogo direto entre as partes envolvidas. O jogador manifestou interesse na continuidade há alguns meses, citando adaptação à cidade e compreensão do plano esportivo apresentado pela diretoria como motivos para a permanência.