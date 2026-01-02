Mercado da bola desta sexta (02/1): Gabigol volta ao Santos e meias no movimentam janela

Peixe acertou o retorno de Gabriel Barbosa, enquanto Savarino e Matheus Pereira seguem sendo monitorados por Fluminense e Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue agitado nesta sexta-feira (02/1) com movimentações importantes. O Santos acertou o empréstimo de Gabigol, que vai voltar ao Peixe para sua terceira passagem pelo clube que o revelou. Já o Botafogo fez exigências para liberar Savarino ao Fluminense, enquanto o Palmeiras monitora a situação de Matheus Pereira. As novidades do mercado da bola: Santos

Gabriel Barbosa voltará a vestir a camisa do Santos em 2026. Cruzeiro e Peixe fecharam o empréstimo do atacante, que não chegará a se apresentar em Belo Horizonte para o início da pré-temporada comandada por Tite. O acordo tem validade até o fim de dezembro, com opção de compra ao término do vínculo. Botafogo Um dos destaques do Botafogo, Savarino pode estar de saída. Afinal, o Alvinegro deu sinal verde para o Fluminense e aceitou negociar o meia venezuelano. Contudo, pediu o jovem volante Wallace Davi e exigiu uma compensação financeira para liberá-lo, de acordo com o “ge”. Agora, aguarda a resposta dos tricolores. Palmeiras

De olho em reforçar o elenco com nomes mais experientes para a temporada de 2026, o Palmeiras acompanha atentamente a situação contratual de Matheus Pereira no Cruzeiro. O Verdão aguarda um desfecho nas conversas de renovação entre o meia-atacante e a diretoria celeste antes de avançar em qualquer movimento. Fluminense O Fluminense acertou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. O estafe do jogador e o clube mineiro venceram o último empecilho e fecharam o negócio. Ele é aguardado no Rio de Janeiro neste sábado (03/1) para fazer exames e assinar contrato, que terá duração de quatro anos.

Flamengo O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Com objetivo de ter dois titulares por posição, o Rubro-Negro procura um reserva com capacidade de disputar vaga com Rossi e definiu dois nomes: Gabriel Brazão, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba. Dessa forma, deve enviar propostas nos próximos dias para o goleiro do Coxa. Além disso, o Flamengo está em vias de finalizar a saída do lateral-esquerdo Matías Viña para o River Plate (ARG). Após proposta realizada pelos argentinos, restam apenas detalhes finais para que a operação seja concluída. São Paulo

O São Paulo decidiu retirar a proposta de empréstimo com opção de compra feita ao Ajax pelo zagueiro argentino Gastón Ávila. As conversas entre os clubes estavam em andamento nas últimas semanas, mas acabaram esfriando diante de divergências financeiras, especialmente em relação à divisão dos salários do jogador. Vasco O Vasco começou a temporada com dor de cabeça para resolver. Com o fim do contrato de Maurício Lemos e a iminente saída de Lucas Oliveira, que não estavam nos planos, o Cruz-Maltino terá que buscar reposição no mercado. Contudo, é a situação indefinida de Carlos Cuesta que causa pesadelo nos bastidores de São Januário.