Lens vence o Toulouse e garante mais uma rodada na liderança do Francês

Com um a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo, zebra da Ligue 1 apronta mais uma vez fora de casa

Silva, aos 23 minutos do primeiro tempo, recebeu o cartão vermelho e deixou o Toulouse com um jogador a menos. Assim, o caminho do Lens ficou mais fácil. Desespero para o conjunto local.

Líder isolado da Ligue 1, o Lens soube aproveitar uma vantagem numérica para vencer o Toulouse. Afinal, fora fora de casa, no Estádio Municipal, meteu um categórico 3 a 0, no prélio que abriu a 17ª rodada desta edição do Campeonato Francês.

Os gols, porém, saíram apenas no segundo tempo. Said, aos oito, abriu o score. Thomasson, só aos 40, ampliou para os visitantes. Nos acréscimos, Ganiou deu números finais ao embate.

Ernest Hemingway estava errado quando escreve que Paris era uma festa. Na verdade, Lens é uma festa!

Com o resultado, o Lens vai para 40 pontos e garante, por pelo menos mais uma jornada, a ponta. O PSG, com 36, só pode chegar a 39. Já o Toulouse é o oitavo lugar, com 23.

Na próxima jornada, no dia 17 deste mês, o Lens recebe o Auxerre. Expectativa para mais um triunfo para galagar parâmetros na terra de Napoleão Bonaparte. Na mesma data, o Toulouse permanece em casa e recebe o Nice.