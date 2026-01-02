Lens vence o Toulouse e garante mais uma rodada na liderança do Francês

Lens vence o Toulouse e garante mais uma rodada na liderança do FrancêsCom um a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo, zebra da Ligue 1 apronta mais uma vez fora de casa
Líder isolado da Ligue 1, o Lens soube aproveitar uma vantagem numérica para vencer o Toulouse. Afinal, fora fora de casa, no Estádio Municipal, meteu um categórico 3 a 0, no prélio que abriu a 17ª rodada desta edição do Campeonato Francês.
Silva, aos 23 minutos do primeiro tempo, recebeu o cartão vermelho e deixou o Toulouse com um jogador a menos. Assim, o caminho do Lens ficou mais fácil. Desespero para o conjunto local.
Os gols, porém, saíram apenas no segundo tempo. Said, aos oito, abriu o score. Thomasson, só aos 40, ampliou para os visitantes. Nos acréscimos, Ganiou deu números finais ao embate.
Ernest Hemingway estava errado quando escreve que Paris era uma festa. Na verdade, Lens é uma festa!
Com o resultado, o Lens vai para 40 pontos e garante, por pelo menos mais uma jornada, a ponta. O PSG, com 36, só pode chegar a 39. Já o Toulouse é o oitavo lugar, com 23.
Na próxima jornada, no dia 17 deste mês, o Lens recebe o Auxerre. Expectativa para mais um triunfo para galagar parâmetros na terra de Napoleão Bonaparte. Na mesma data, o Toulouse permanece em casa e recebe o Nice.
Campeonato Francês – Rodada 17
Sexta-feira (2/1)
Toulouse 0x3 Lens
Sábado (3/1)
13h – Monaco x Lyon
15h – Nice x Strasbourg
17h05 – Lille x Rennes
Domingo (4/1)
11h – Olympique de Marselha x Nantes
13h15 – Le Havre x Nantes
13h15 – Lorient x Metz
13h15 – Brest x Auxerre
16h45 – Paris Saint-Germain x Paris