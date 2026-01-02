Jogador do Fluminense vira o ano de casal com Catherine Bascoy, ex-affair de Vini Jr

Jogador do Fluminense vira o ano de casal com Catherine Bascoy, ex-affair de Vini JrA ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, já teve seu nome ligado ao meio esportivo após rumores de caso com o atleta do Real Madrid
O relacionamento de Guga, do Fluminense, e Catherine Bascoy, ex-affair de Vini Jr., parece que está cada vez mais firme. Os dois iniciaram 2026 juntos em um roteiro com viagens por Maracaípe e Fernando de Noronha, após as polêmicas envolvendo o antigo namoro da influencer, que mantinha uma relação religiosa.
A aproximação ganhou corpo nas últimas semanas, mas se intensificou quando apareceram juntos no réveillon e decidiram esticar o clima de romance para os primeiros dias do ano. O casal ainda passou por Pernambuco, entre festas em Maracaípe e uma viagem a Fernando de Noronha, destino que ajudou a reforçar os rumores de que a relação já não era apenas casual.
A influenciadora já teve seu nome envolvido no meio esportivo anteriormente, quando viveu, segundo rumores, um affair com Vini Jr.
Envolvimento com Guga, do Fluminense
A relação só se tornou pública após Catherine ter seu nome ligado ao de MC Daniel, que tratou de encerrar a especulação nas redes sociais. Em vídeo, o cantor mostrou a influenciadora com o jogador e revelou: ” O casal aqui é outro”.
O novo romance surge poucos meses depois de Catherine ter surpreendido seus seguidores ao revelar que vivia um relacionamento baseado em princípios religiosos. Em julho, ela contou que havia escrito uma carta a Deus pedindo um namorado religioso, com quem pretendia se casar antes de ter relações sexuais.
A experiência, no entanto, não resistiu ao tempo e às privações impostas pelo modelo que ela mesma havia escolhido. Catherine Bascoy se tornou conhecida especialmente após sua participação no reality Dé Férias com o Ex, da MTV.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar