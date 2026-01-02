Jogador do Fluminense vira o ano de casal com Catherine Bascoy, ex-affair de Vini Jr

Envolvimento com Guga, do Fluminense

A relação só se tornou pública após Catherine ter seu nome ligado ao de MC Daniel, que tratou de encerrar a especulação nas redes sociais. Em vídeo, o cantor mostrou a influenciadora com o jogador e revelou: ” O casal aqui é outro”.

O novo romance surge poucos meses depois de Catherine ter surpreendido seus seguidores ao revelar que vivia um relacionamento baseado em princípios religiosos. Em julho, ela contou que havia escrito uma carta a Deus pedindo um namorado religioso, com quem pretendia se casar antes de ter relações sexuais.

A experiência, no entanto, não resistiu ao tempo e às privações impostas pelo modelo que ela mesma havia escolhido. Catherine Bascoy se tornou conhecida especialmente após sua participação no reality Dé Férias com o Ex, da MTV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.