Já com a Nike, Vasco utilizará uniforme “exclusivo” na Copinha; fotos

Já com a Nike, Vasco utilizará uniforme “exclusivo” na Copinha; fotosCruz-Maltino terá camisas que não entrarão à venda; estreia dos uniformes principais serão no Campeonato Carioca
O Vasco utilizará um uniforme alternativo quando entrar em campo para a disputa da Copinha 2026. Após a mudança de fornecedor de material esportivo, com a entrada da Nike no lugar da Kappa, este é o primeiro uniforme divulgado pelo clube com a nova parceira.
E, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, as camisas não serão comercializadas, já que não fazem parte da linha oficial. Isso, aliás, ocorre por pedido do próprio Vasco. Ainda de acordo com o repórter, os uniformes de treino serão da Braziline. O mesmo vale, enfim, para a comissão técnica do time sub-20.
LEIA MAIS: Vasco divulga detalhes da lista para a Copinha
O detalhe principal da camisa dos jogadores de linha é que, diferente do habitual, as mangas são das cores opostas à da cor principal. O uniforme I, por exemplo, que é preto, tem as mangas brancas. Já a camisa II – branca -, tem a cor preta na parte do braço. Vale lembrar que a camisa oficial que o Cruz-Maltino utilizará no Campeonato Carioca ainda não teve divulgação.
Acordo do Vasco com a Nike
Vasco e Nike anunciaram acordo por sete anos no último dia 9 de dezembro. A empresa produzirá e fornecerá linha completa para os times profissionais, masculinos e femininos, categorias de base e comissão técnica. Além dos uniformes de jogo, o enxoval conta com roupas de aquecimento, treino, viagem e linha casual.
As negociações entre a diretoria e Nike aconteceram durante todo o ano. Neste período, o Cruz-Maltino recebeu outras propostas. Dentre elas, da Puma, que chegou a rivalizar com a empresa americana, mas apresentou valores inferiores.