Inter anuncia a compra em definitivo de Carbonero

Inter anuncia a compra em definitivo de CarboneroAtacante colombiano estava emprestado ao Colorado e assinou com o clube gaúcho até o final de 2029
O Inter anunciou na noite desta sexta-feira (2) a compra em definitivo do atacante Johan Carbonero, de 25 anos, junto ao Racing, da Argentina. O colombiano esteve emprestado ao Colorado pelo clube argentino na última temporada. O jogador assinou com o Internacional até o final de 2029.
No final do ano passado, o Inter comunicou o Racing que tinha o interesse em exercer o direito de compra após o final do empréstimo. Os colorados se comprometeram a pagar quatro milhões de dólares, cerca de R$ 22 milhões, para contratar o atacante.
Carbonero se consolidou como um dos principais nomes do elenco colorado na última temporada. Suas boas atuações foram essenciais para a conquista do título gaúcho, no primeiro semestre, e a fuga do rebaixamento, no final do ano. Ao todo, o colombiano disputou 38 partidas pelo Inter, marcou oito gols e deu duas assistências. Além disso, pelo clube gaúcho, recebeu suas primeiras convocações para a seleção colombiana e está no radar de Nestor Lorenzo para disputar a Copa do Mundo.
