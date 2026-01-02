Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hospital atualiza estado de saúde de Roberto Carlos após cirurgia no coração

Hospital atualiza estado de saúde de Roberto Carlos após cirurgia no coração

Ex-jogador passou por uma angioplastia no fim de dezembro após exames apontarem obstrução coronariana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informou que Roberto Carlos apresenta boa evolução após passar por um procedimento cardíaco realizado no fim de dezembro. O ex-lateral da Seleção e do Real Madrid foi submetido a uma angioplastia coronariana depois de exames de rotina identificarem uma obstrução nas artérias do coração.

A instituição havia informado sobre o sucesso na realização do procedimento, sem qualquer intercorrência. Também segundo a última atualização, o paciente segue clinicamente estável e em observação médica. O ex-jogador passou pela cirurgia no dia 29 de dezembro, mesmo dia em que os exames detectaram a obstrução coronariana.

Ainda em observação, o ídolo nacional permanece assintomático e no leito da UTI, conforme protocolo da instituição. O próprio Roberto Carlos negou informações sobre ter sofrido ataque cardíaco — informação que repercutiu sobretudo na Espanha.

Estado de saúde de Roberto Carlos

A atualização médica divulgada pelo hospital detalhou que a obstrução foi detectada durante uma angiotomografia de coronárias. Diante do resultado, a equipe indicou a angioplastia.

“Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana. Realizamos no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências”, informou o boletim.

“O paciente evolui de forma satisfatória. Encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição”, acrescentou o hospital.

A cirurgia ganhou repercussão inicialmente na Espanha, país onde ex-jogador reside. Na ocasião, informaram que o ídolo teria apresentado complicações e que a intervenção durou mais do que o previsto. Isso porque, de acordo com a mídia local, o procedimento que habitualmente leva 40 minutos se estendeu por aproximadamente três horas. 

O ex-jogador então utilizou as redes sociais dois dias depois, em 31 de dezembro, para esclarecer a situação e tranquilizar os fãs. “Passei por um procedimento médico preventivo, planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco”, publicou.

No futebol

Ícone nacional, o ex-lateral-esquerdo esteve entre os titulares da seleção pentacampeã mundial em 2002. Um dos maiores nomes da posição na história do futebol, o brasileiro viveu seu auge com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual conquistou 13 títulos e defendeu por quase uma década.

O ex-lateral encerrou a carreira profissional em 2015, após uma breve passagem pelo futebol da Índia. No Brasil, defendeu o Corinthians em seu último clube, enquanto na Europa também atuou por Inter de Milão, Fenerbahçe e Anzhi Makhachkala.

Antes da projeção internacional, ganhou destaque no Palmeiras da era Parmalat, período em que o clube conquistou os títulos paulista e brasileiro em 1993 e 1994.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar