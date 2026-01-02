Hospital atualiza estado de saúde de Roberto Carlos após cirurgia no coração

Ex-jogador passou por uma angioplastia no fim de dezembro após exames apontarem obstrução coronariana / Crédito: Jogada 10

O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informou que Roberto Carlos apresenta boa evolução após passar por um procedimento cardíaco realizado no fim de dezembro. O ex-lateral da Seleção e do Real Madrid foi submetido a uma angioplastia coronariana depois de exames de rotina identificarem uma obstrução nas artérias do coração. A instituição havia informado sobre o sucesso na realização do procedimento, sem qualquer intercorrência. Também segundo a última atualização, o paciente segue clinicamente estável e em observação médica. O ex-jogador passou pela cirurgia no dia 29 de dezembro, mesmo dia em que os exames detectaram a obstrução coronariana.

Ainda em observação, o ídolo nacional permanece assintomático e no leito da UTI, conforme protocolo da instituição. O próprio Roberto Carlos negou informações sobre ter sofrido ataque cardíaco — informação que repercutiu sobretudo na Espanha. Estado de saúde de Roberto Carlos A atualização médica divulgada pelo hospital detalhou que a obstrução foi detectada durante uma angiotomografia de coronárias. Diante do resultado, a equipe indicou a angioplastia.

“Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana. Realizamos no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências”, informou o boletim. “O paciente evolui de forma satisfatória. Encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição”, acrescentou o hospital. A cirurgia ganhou repercussão inicialmente na Espanha, país onde ex-jogador reside. Na ocasião, informaram que o ídolo teria apresentado complicações e que a intervenção durou mais do que o previsto. Isso porque, de acordo com a mídia local, o procedimento que habitualmente leva 40 minutos se estendeu por aproximadamente três horas.

O ex-jogador então utilizou as redes sociais dois dias depois, em 31 de dezembro, para esclarecer a situação e tranquilizar os fãs. “Passei por um procedimento médico preventivo, planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco”, publicou. No futebol Ícone nacional, o ex-lateral-esquerdo esteve entre os titulares da seleção pentacampeã mundial em 2002. Um dos maiores nomes da posição na história do futebol, o brasileiro viveu seu auge com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual conquistou 13 títulos e defendeu por quase uma década.