Guilherme Arana confirma acerto com Fluminense: “Ansioso”Lateral-esquerdo viaja ao Rio neste sábado (3) para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Tricolor
O lateral-esquerdo Guilherme Arana cofirmou o acerto para defender o Fluminense na temporada 2026. Após se despedir dos companheiros na Cidade do Galo, o defensor comentou a saída do Atlético-MG após seis temporadas. Ele vai assinar com o Tricolor por quatro temporadas.
“Gratidão, só essa a palavra. Toda despedida é difícil, ainda mais quando você fica em lugar bastante tempo. Mas são ciclos, o futebol é assim mesmo. Estou aqui há seis temporadas. Ficarão muitas recordações. Sempre procurei dar o meu melhor com a camisa do Galo. Quando cheguei aqui, disse que queria entrar na história do clube. Acredito que escrevi, deixei um legado.
“É um desafio novo. Estou ansioso, um frio na barriga. Estou me preparando, espero ter uma excelente temporada.
O Fluminense estava em busca de reforço para a lateral com experiência, regularidade e estilo ofensivo. Assim, a comissão técnica entendeu que o Guilherme Arana não só cumpre os requisitos, mas amplia alternativas no setor. Atualmente, o grupo conta com Renê e Gabriel Fuentes para a função. O colombiano, por sua vez, não viveu grande fase em 2025.
Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (Espanha) e Atalanta (Itália), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).
No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, tem interesse em Savarino, do Botafogo. No entanto, o Alvinegro fez exigências para liberar o venezuelano.