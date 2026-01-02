Guilherme Arana confirma acerto com Fluminense: “Ansioso”

Lateral-esquerdo viaja ao Rio neste sábado (3) para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Tricolor

“Gratidão, só essa a palavra. Toda despedida é difícil, ainda mais quando você fica em lugar bastante tempo. Mas são ciclos, o futebol é assim mesmo. Estou aqui há seis temporadas. Ficarão muitas recordações. Sempre procurei dar o meu melhor com a camisa do Galo. Quando cheguei aqui, disse que queria entrar na história do clube. Acredito que escrevi, deixei um legado.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana cofirmou o acerto para defender o Fluminense na temporada 2026. Após se despedir dos companheiros na Cidade do Galo, o defensor comentou a saída do Atlético-MG após seis temporadas. Ele vai assinar com o Tricolor por quatro temporadas.

“É um desafio novo. Estou ansioso, um frio na barriga. Estou me preparando, espero ter uma excelente temporada.

O Fluminense estava em busca de reforço para a lateral com experiência, regularidade e estilo ofensivo. Assim, a comissão técnica entendeu que o Guilherme Arana não só cumpre os requisitos, mas amplia alternativas no setor. Atualmente, o grupo conta com Renê e Gabriel Fuentes para a função. O colombiano, por sua vez, não viveu grande fase em 2025.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (Espanha) e Atalanta (Itália), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).

No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, tem interesse em Savarino, do Botafogo. No entanto, o Alvinegro fez exigências para liberar o venezuelano.