Grêmio x Falcon, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h15

Nesta sexta-feira (2), a Copa São Paulo começa com seis jogos. No primeiro deles, o Grêmio, pega os sergipanos do Falcon às 18h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin (Arena Plínio Marin). É o jogo de fundo do Grupo 2, já que Votuporanguense e Galvez se enfrentam às 15h45 (de Brasília). Os gaúchos jamais ganharam a competição e sonham com a primeira conquista. Mas já foram vices duas vezes: em 1991 e 2020. O Falcon busca surpreender, repetindo as campanhas de 2022 e 2025, quando passaram da primeira fase. No ano passado, caiu para o Corinthians, que acabou campeão.

A Voz do Esporte, que mal teve tempo de celebrar a passagem de ano, já entra em campo logo cedo nesta temporada. Gabriel Belmonte está escalado na narração do embate. Thiago Hugolini, que brilhou em 2024, também debuta em 2025, nos comentários. Ian Gali, outra promessa do jornalismo digital, assume a bronca na reportagem.