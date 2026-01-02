Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gremio vence campeão sergipano em sua estreia da Copinha

Gremistas fazem 3 a 0 no Falcon, que ganhou o título sub-20 de seu estado, e largam na frente do Grupo 2 da competição paulista
O Grêmio não teve dificuldade para estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, 2/1, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, com gramado pesado e chuva, venceu o  Falcon por 3 a 0. Os gols foram marcados por Adrielson e Vitor Ramon, no primeiro tempo, e o artilheiro Harlley, na etapa final. Mas o capitão da equipe, João  Borne, seu jogador mais habilidoso, estava impreciso. Perdeu três gols e um pênalti. Harlley foi expulso no segundo tempo.

A vitória colocou o time gaúcho na primeira colocação do Grupo 2, com três pontos e saldo de dois gols. Em seguida aparece a equipe anfitriã do grupo, o Votuporanguense, que venceu o Galvez-AC por 2 a 1. Na próxima rodada, na segunda-feira (5/1), o Grêmio enfrenta o Galvez às 16h (horário de Brasília). Depois, às 18h30, jogam Votuporanguense e Falcon.

Como foi a vitória do Grêmio

Muito mais técnico e bem encaixado, o Grêmio criou quatro chances claras antes dos 15 minutos, duas delas incríveis. Em uma delas, João Borne finalizou com o gol aberto, mas a bola acabou batendo no companheiro Natan, que estava entrando na área. Em outra, Zortea cobrou uma falta que passou raspando. O gol era questão de tempo e saiu logo aos 16 minutos, após confusão na área: Arlei ganhou a dividida e Adrielson ficou com a sobra, finalizando para abrir o placar.

Dois minutos depois, o lateral Vitor Ramon ampliou em jogada individual. Ele avançou pela direita, tentou o passe, a zaga cortou mal, ele recuperou a bola, invadiu a área e finalizou forte, sem chances para o goleiro.

Aos 26 minutos, Jefferson foi derrubado por Ariel e o árbitro marcou pênalti. João Borne cobrou, mas bateu por cima, desperdiçando a chance do terceiro gol. Aos 33, o Grêmio ainda teve um gol anulado.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o gremista Arthur chutou, a bola desviou em Harlley e entrou. O árbitro deu o gol para o último. Pouco depois, Harlley acabou expulso por revidar um agarrão de um adversário. Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio seguiu pressionando, mas não conseguiu ampliar o placar.

