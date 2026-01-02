Grêmio encaminha contratação de Tetê

Grêmio encaminha contratação de TetêJogador está no Panathinaikos na Grécia e tem passagens nas categoria de base do Tricolor
O Grêmio está próximo de fechar a contratação do atacante Tetê, o jogador de 25 anos. O jogador estava no Panathinaikos da Grécia e assinará com o clube gaúcho por quatro temporadas. As partes dependem apenas de detalhes burocráticos para concretizar a negociação.
Em sua primeira tentativa, o Tricolor tentou uma contratação por empréstimo com o clube grego, mas o negócio não evoluiu junto com o Panathinaikos. Entretanto, nesta sexta-feira (02), a transferência evoluiu sob novos moldes. Os valores não foram divulgados.
O Grêmio já estava apalavrado com o jogador. O Tricolor formou Tetê em suas categorias de base, e o atacante deixou o clube gaúcho para se transferir ao Shakhtar Donetsk em 2019.. Depois disso, o atacante passou por Lyon, Leicester, Galatasaray e, por fim, chegou ao Panathinaikos. Pelos gregos, atuou em 27 partidas nesta temporada, com dois gols e sete assistências.
