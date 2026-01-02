Gil Vicente x Sporting: Onde assistir, escalações, arbitragem

Gil Vicente x Sporting: Onde assistir, escalações, arbitragemSporting é o vice-líder e precisa da vitória, mas seu rival faz a melhor campanha da história, ocupa a 4ª posição e quer complicar o bicampeão
Atual vice-líder do Campeonato Português, o bicampeão Sporting cita o perigo Gil Vicente no jogo entre a 17ª rodada do campeonato português, que fecha o primeiro turno. O jogo será às 14h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos. Uma vitória faria a seleção, que está com 41 pontos, manter alguma proximidade do Porto, que lidera com 46 pontos. Porém, o jogo não será nada fácil, o Gil Vicente faz uma campanha muito boa. Ocupa o quarto lugar, com um a mais do que o Braga, que há anos é a quarta força do futebol português. E mesmo restando uma rodada para o fim do turno, jpa conquistou a sua melhor campanha em um turno único em sua história
Onde assistir
Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partida a partir das 14h40 (de Brasília).
Sporting é o vice-líder. Mas terá pela frente o atual 4º colocado do Potuguês. Foto: Divulgação / Sporting CP
Como chega o Gil Vicente
A grande dúvida no Gil Vicente é saber quem substituirá o principal jogador da equipe, Pablo. O jogador fez temporada excelente e foi negociado ao Gil Vicente por 23 milhões de euros. Assim, não irá a campo. É provável que Elson Fernandes o substitua. Mas, importante: ainda não está certo se Pablo fará ou não este jogo, que seria a sua despedida. Ele não treinou nos últimos dias, pois estava com seu estafe analisando a proposta que já foi acertada entre os clubes.
O técnico Carlos Peixoto considera que o Gil Vicente pode conseguir um bom resultado, mesmo se não contar com Pablo.
“O Sporting não pode perder pontos, pois a esta altura está vendo o Porto abrir distância e imagino que vão tentar entrar para ganhar os jogos. Mas estamos preparados, pois temos qualidade”, disse o técnico Carlos Peixoto.
Como chegam o Sporting
O Sporting segue com muitos desfalques. Sebastián Coates, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Matheus Nunes e Bloca estão machucados. Já Caramelo (Moçambique) e Diomande (Costa do Marfim) estão com suas seleções na Copa Africana. Assim, o treinador Rui Borges deve manter a base em um 4-3-3, com Suárez no ataque.
O Gil Vicente é uma equipe que está fazendo um campeonato extraordinário. Bateu o recorde de pontos do clube num único turno em sua história. É muito bem organizada. Muito competitiva e intensa, principalmente em casa. Sabemos que será um jogo dificílimo!, disse o treinador Rui Borges na conferência de imprensa deste dia 1º.
GIL VICENTE X SPORTING
17ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: 2/1/2026, às 14h30 (de Brasília)
Local:Estádio Cidade de Barcelos (POR)
GIL VICENTE: Andrew; Ze Carlos, Espigares, Elimbi e Santos; Garcia e Caseres; Toure, Esteves,= e Murilo; Pablo (Joelson Fernandes).Técnico: Carlos Peixoto
SPORTING: Silva; Vagiannidis, Quaresma, Inacio e Mangas; Simoes e Hjulmand; Trincáo, Ioannidis, Max Araíjo; Suarez. Técnico: Rui Borges
Árbitro: Gustavo Correia
Auxiliares: Fábio Silva e Jorge Fernandes
VAR: Vasco Santos
