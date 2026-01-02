Gil Vicente x Sporting: Onde assistir, escalações, arbitragem

Sporting é o vice-líder e precisa da vitória, mas seu rival faz a melhor campanha da história, ocupa a 4ª posição e quer complicar o bicampeão / Crédito: Jogada 10

Atual vice-líder do Campeonato Português, o bicampeão Sporting cita o perigo Gil Vicente no jogo entre a 17ª rodada do campeonato português, que fecha o primeiro turno. O jogo será às 14h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos. Uma vitória faria a seleção, que está com 41 pontos, manter alguma proximidade do Porto, que lidera com 46 pontos. Porém, o jogo não será nada fácil, o Gil Vicente faz uma campanha muito boa. Ocupa o quarto lugar, com um a mais do que o Braga, que há anos é a quarta força do futebol português. E mesmo restando uma rodada para o fim do turno, jpa conquistou a sua melhor campanha em um turno único em sua história

Onde assistir Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partida a partir das 14h40 (de Brasília). Sporting é o vice-líder. Mas terá pela frente o atual 4º colocado do Potuguês. Foto: Divulgação / Sporting CP Como chega o Gil Vicente A grande dúvida no Gil Vicente é saber quem substituirá o principal jogador da equipe, Pablo. O jogador fez temporada excelente e foi negociado ao Gil Vicente por 23 milhões de euros. Assim, não irá a campo. É provável que Elson Fernandes o substitua. Mas, importante: ainda não está certo se Pablo fará ou não este jogo, que seria a sua despedida. Ele não treinou nos últimos dias, pois estava com seu estafe analisando a proposta que já foi acertada entre os clubes. O técnico Carlos Peixoto considera que o Gil Vicente pode conseguir um bom resultado, mesmo se não contar com Pablo.

“O Sporting não pode perder pontos, pois a esta altura está vendo o Porto abrir distância e imagino que vão tentar entrar para ganhar os jogos. Mas estamos preparados, pois temos qualidade”, disse o técnico Carlos Peixoto. Como chegam o Sporting O Sporting segue com muitos desfalques. Sebastián Coates, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Matheus Nunes e Bloca estão machucados. Já Caramelo (Moçambique) e Diomande (Costa do Marfim) estão com suas seleções na Copa Africana. Assim, o treinador Rui Borges deve manter a base em um 4-3-3, com Suárez no ataque. O Gil Vicente é uma equipe que está fazendo um campeonato extraordinário. Bateu o recorde de pontos do clube num único turno em sua história. É muito bem organizada. Muito competitiva e intensa, principalmente em casa. Sabemos que será um jogo dificílimo!, disse o treinador Rui Borges na conferência de imprensa deste dia 1º.